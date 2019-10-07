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"Гнати в шию?" Розгублена Тодоренко в одній футболці поділилася дилемою

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.10.2019 - 12:24
"Гнати в шию?" Розгублена Тодоренко в одній футболці поділилася дилемою
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча торкнулася актуальної для неї теми

Регіна Тодоренко часто публікує не тільки фєшн-знімки і образи з червоних доріжок – в її Instagram-профілі можна зустріти повсякденні фото "без прикрас", вона охоче ділиться пам'ятними моментами із життя з шанувальниками і не соромиться з'являться втомленою і без макіяжу. Наприклад, нещодавно вона заговорила про чудеса перевтілення і опублікувала фото з авто "при повному параді". Ведуча часто звертається до прихильників з питаннями і піднімає важливі для теми. Наприклад, під серією нових фото вона поговорила на предмет поводження з гостями гостями в студії і поділилася своїм досвідом спілкування з зірками.

Молода мама позувала лише в футболці і в одній толстовці ніжно-рожевого відтінку з величезним написом "П'ятниця з Регіною" у вбиральні на фоні купи речей. Волосся вона зібрала у високий хвіст, схоже макіяж у зірки і зовсім був відсутній, правда, потім вона змінила локація і позувала вже нафарбованою з розпущеним гладкими прямими локонами.

Зірка "Орла і Решки" вирішила підняти гостроактуальну для себе тему – тактику поведінки з гостями-знаменитостями під час проведення інтерв'ю.

&quot;Гнати в шию?&quot; Розгублена Тодоренко в одній футболці поділилася дилемою

&quot;Гнати в шию?&quot; Розгублена Тодоренко в одній футболці поділилася дилемою

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Соррі за Бардак, але я просто не змогла стриматися!... Перед інтерв'ю я з артистами завжди обговорюю теми, на які вони готові говорити, а також є і стоп-теми. Заздалегідь обговоривши все і позначивши теми, ми всією командою починаємо готуватися, а вранці наш гість встає і раптом передумує говорити про найцікавіше, про найгостріше і найважливіше! І от як же, по-вашому, бути в такому випадку? Гнати гостя в шию, сваритися чи залишатися гідною і тактовною ведучою?" - поцікавилася вона думкою громадськості.

&quot;Гнати в шию?&quot; Розгублена Тодоренко в одній футболці поділилася дилемою

&quot;Гнати в шию?&quot; Розгублена Тодоренко в одній футболці поділилася дилемою

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники у першу чергу оцінили зовнішність зірки і її стрункі ніжки, а вже потім висловили свою думку.

  • Однозначно тактовною і гідною
  • Гнати в шию
  • Звичайно ж залишатися гідною, навіщо нам знати про їх кухні. Це їх життя
  • Бути яскравою, доброю, тактовною, оригінальною, втім, як і завжди
  • А шо треба робити, щоб такі ноги після пологів? Очуметь!
  • Ноги Регіни - це окремий вид мистецтва
  • Струнка
  • Регіна, ти бомба! Я захоплююся
  • Жінки такі жінки. Фото у вбиральні - спробуй втриматися сама люблю)
  • Все супер. Ви з Владом просто молодці!
  • Ти крутишка просто

Скріншот коментарів

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Новини України Регіна Тодоренко
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