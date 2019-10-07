"Гнати в шию?" Розгублена Тодоренко в одній футболці поділилася дилемою

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча торкнулася актуальної для неї теми

Регіна Тодоренко часто публікує не тільки фєшн-знімки і образи з червоних доріжок – в її Instagram-профілі можна зустріти повсякденні фото "без прикрас", вона охоче ділиться пам'ятними моментами із життя з шанувальниками і не соромиться з'являться втомленою і без макіяжу. Наприклад, нещодавно вона заговорила про чудеса перевтілення і опублікувала фото з авто "при повному параді". Ведуча часто звертається до прихильників з питаннями і піднімає важливі для теми. Наприклад, під серією нових фото вона поговорила на предмет поводження з гостями гостями в студії і поділилася своїм досвідом спілкування з зірками.

Молода мама позувала лише в футболці і в одній толстовці ніжно-рожевого відтінку з величезним написом "П'ятниця з Регіною" у вбиральні на фоні купи речей. Волосся вона зібрала у високий хвіст, схоже макіяж у зірки і зовсім був відсутній, правда, потім вона змінила локація і позувала вже нафарбованою з розпущеним гладкими прямими локонами.

Зірка "Орла і Решки" вирішила підняти гостроактуальну для себе тему – тактику поведінки з гостями-знаменитостями під час проведення інтерв'ю.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Соррі за Бардак, але я просто не змогла стриматися!... Перед інтерв'ю я з артистами завжди обговорюю теми, на які вони готові говорити, а також є і стоп-теми. Заздалегідь обговоривши все і позначивши теми, ми всією командою починаємо готуватися, а вранці наш гість встає і раптом передумує говорити про найцікавіше, про найгостріше і найважливіше! І от як же, по-вашому, бути в такому випадку? Гнати гостя в шию, сваритися чи залишатися гідною і тактовною ведучою?" - поцікавилася вона думкою громадськості.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники у першу чергу оцінили зовнішність зірки і її стрункі ніжки, а вже потім висловили свою думку.

Однозначно тактовною і гідною

Гнати в шию

Звичайно ж залишатися гідною, навіщо нам знати про їх кухні. Це їх життя

Бути яскравою, доброю, тактовною, оригінальною, втім, як і завжди

А шо треба робити, щоб такі ноги після пологів? Очуметь!

Ноги Регіни - це окремий вид мистецтва

Струнка

Регіна, ти бомба! Я захоплююся

Жінки такі жінки. Фото у вбиральні - спробуй втриматися сама люблю)

Все супер. Ви з Владом просто молодці!

Ти крутишка просто

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко зворушила мережа душевним фото з сином, десятимісячних Михайлом, і чоловіком Владом Топловым.