Глубокое декольте и новая прическа: Каменских поразила образом на Х-факторе

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка удивила отсутствием коронных кудряшек

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK и недавно возмутила поклонников заявлением об артистах, поразила поклонников своим образом на популярном шоу Х-фактор 9, где она входит в состав жюри. Снимками с эфира звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На них Настя запечатлена в платье с необычным узором и очень глубоким декольте, подчеркнувшим ее пышную грудь.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также привлекает внимание отсутствие привычных всем кудрей на голове певицы - на этот раз она предстала с прямыми волосами.

Фото: Настя Каменских и Андрей Бедняков (instagram.com/kamenskux)

Судя по длине шевелюры, многие поклонники предположили, что это парик, ведь недавно у Каменских волосы были заметно длиннее.

Видео (instagram.com/kamenskux)

В целом фанаты позитивно восприняли новый образ певицы, однако некоторые отметили, что она потеряла свою индивидуальность и стала похожа на Ким Кардашьян и других звезд.

"Зачем вы копируете Ким Кардашьян?", "Как всегда шикарная", "Вообще не похожа на себя", "К сожалению потерялся у тебя стиль и индивидуальность", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских которая недавно стала лауреатом премии M1 Music Awards, рассказала о своих творческих успехах и о том, кому должна была достаться награда. Певица считает, что она более достойна награды, чем Тина Кароль или Оля Полякова.

Ранее Каменских неожиданно выругалась матом в эфире "Х-фактор".

Видео: (video.rbc.ua)