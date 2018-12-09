"Звездная болезнь": Каменских возмутила поклонников заявлением об артистах

Украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, недавно вернулась с латиноамериканской церемонии вручения премии Grammy, заявила, что в следующем году выступит на этом событии. Об этом он сказала в интервью Кати Осадчей в передаче "Светская жизнь".

Настя Каменских и Катя Осадчая (Скриншот из видео)

"У меня большие амбиции и все-таки в следующем году я выступлю на латиноамериканском Grammy. А то, что я заслуживаю на все свои награды - так это 100%. NK за этот год наработалась, как комета, экспресс-методом", - сказала Каменских.

Настя Каменских и Катя Осадчая (Скриншот из видео)

Это высказывание звезды вызвало бурную реакцию пользователей в комментариях.

"Настя такая бесячая стала...Не могу из-за нее смотреть икс фактор((((( Раньше нравилась из-за ее какой-то естественности, простоты в хорошем смысле слова, сейчас взлетела фиг знает куда и по какой причине. Она ни о чем вообще", - считает Вика Ви.

"По-моему, Настеньку настигла такая штука, как звездная болезнь. Тина Кароль ведет себя скромнее, чем Каменских, которая только год в сольном плаванье. Зато попа как у Ким", - прокомментировала Ляля Богомаз.

"Какая певица года, ни разу даже нигде не видела и не слышала в сольном пении. А как женщина красивая, спору нет﻿", - отметила Нина Крым.

"Сдается мне, что женщины оставившие здесь коменты, просто завидуют.", - прокомментировал Данила Богданов.

Скриншот комментариев (YouTube/Светская жизнь)

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