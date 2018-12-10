Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі

Артистка здивувала відсутністю коронних кучериків
Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK і нещодавно обурила шанувальників заявою про артистів, вразила шанувальників своїм образом на популярному шоу Х-фактор 9, де вона входить до складу журі. Знімками з ефіру зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На них Настя відображена в сукні з незвичайним візерунком і дуже глибоким декольте, що підкреслило її пишні груди.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Також привертає увагу відсутність звичних всім кучерів на голові співачки - на цей раз вона постала з прямим волоссям.
Фото: Настя Каменських і Андрій Бідняків (instagram.com/kamenskux)
Судячи по довжині шевелюри, багато шанувальників припустили, що це перука, адже нещодавно в Каменських волосся було помітно довше.
Відео (instagram.com/kamenskux)
У цілому фанати позитивно сприйняли новий образ співачки, однак деякі зазначили, що вона втратила свою індивідуальність і стала схожа на Кім Кардашьян та інших зірок.
"Навіщо ви копіюєте Кім Кардашьян?", "Як завжди шикарна", "Взагалі не схожа на себе", "На жаль загубився в тебе стиль та індивідуальність", - пишуть фоловери.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських яка нещодавно стала лауреатом премії M1 Music Awards, розповіла про свої творчі успіхи і про те, кому повинна була дістатися нагорода. Співачка вважає, що вона більш гідна нагороди, ніж Тіна Кароль чи Оля Полякова.
Раніше Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі "Х-фактор".
Відео: (video.rbc.ua)