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Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі

Lite » Зірки 10.12.2018 - 10:54
Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі
Фото: Настя Каменських (РБК-Україна)

Артистка здивувала відсутністю коронних кучериків

Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK і нещодавно обурила шанувальників заявою про артистів, вразила шанувальників своїм образом на популярному шоу Х-фактор 9, де вона входить до складу журі. Знімками з ефіру зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На них Настя відображена в сукні з незвичайним візерунком і дуже глибоким декольте, що підкреслило її пишні груди.

Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Також привертає увагу відсутність звичних всім кучерів на голові співачки - на цей раз вона постала з прямим волоссям.

Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі

Фото: Настя Каменських і Андрій Бідняків (instagram.com/kamenskux)

Судячи по довжині шевелюри, багато шанувальників припустили, що це перука, адже нещодавно в Каменських волосся було помітно довше.

Відео (instagram.com/kamenskux)

У цілому фанати позитивно сприйняли новий образ співачки, однак деякі зазначили, що вона втратила свою індивідуальність і стала схожа на Кім Кардашьян та інших зірок.

"Навіщо ви копіюєте Кім Кардашьян?", "Як завжди шикарна", "Взагалі не схожа на себе", "На жаль загубився в тебе стиль та індивідуальність", - пишуть фоловери.

Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторіГлибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі

Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторіГлибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі

Глибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторіГлибоке декольте і нова зачіска: Каменських вразила образом на Х-факторі

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських яка нещодавно стала лауреатом премії M1 Music Awards, розповіла про свої творчі успіхи і про те, кому повинна була дістатися нагорода. Співачка вважає, що вона більш гідна нагороди, ніж Тіна Кароль чи Оля Полякова.

Раніше Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі "Х-фактор".

Відео: (video.rbc.ua)

 

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