Каменских неожиданно выругалась матом в эфире "Х-фактор"

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Нецензурные слова Каменских услышала вся страна

В субботу, 1 декабря прошел очередной выпуск "Х-фактор 9", в эфире которого украинская поп-исполнительница и судья на популярном ТВ-шоу Настя Каменских заматерилась на всю страну.

Этот выпуск посвятили хитам 90-х. До него лучшие участники проекта целую неделю занимались подготовкой своих постановок. Бессменной задачей выпуска было – покорить судей "Х-фактора".

Скриншот: кадр видео (youtube.com/Х-фактор)

После того, как на сцене выступил Марк Савин, жюри принялись комментировать увиденное. А язык Насти Каменских почему-то все время заплетался, из-за этого звезда сказала пару неприличных слов в прямом эфире.

"Марк, я помню, как прошлого… в прошлый раз мы все раскритиковали твой номер и сказала я, что хотелось какого-то пятна добавить на этом белом полотне. Хотелось чего-то такого… Бомбы хотелось. Скажу тебе, что сегодня удалось. Я тебе поверила на сто процентов. Действительно ты сегодня, сейчас тут был настоящий. Я не знаю твоей истории, но ты так голосом ее передал, что я вешу…вижу: я це… для тебя… Бляха-муха, да что у меня сегодня с языком? Но я вижу, что для тебя сегодня было большим делом донести свои чувства", – сказала Настя Каменских.

Напомним, мы писали о том, что Настя Каменских стала певицей года.

Кстати, до этого Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Недавно мы публиковали фото с красной дорожки "M1 Music Awards 2018".

Видео: РБК-Украина