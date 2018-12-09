"Так никто не выстреливал": Каменских высказалась о премии "Певица года"

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Известная украинская исполнительница, которая недавно стала лауреатом премии M1 Music Awards, рассказала о своих творческих успехах и о том, кому должна была достаться награда. Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей, говорится в "Светской жизни".

Певица считает, что она более достойна награды, чем Тина Кароль или Оля Полякова. Также Каменских прокомментировала свои амбиции в иностранных конкурсах. Она уже в следующем году планирует быть не только гостьей латиноамериканской "Грэмми", но и выступить там.

"У меня есть очень большие амбиции обойти много-много мировых певиц. В следующем году я все же выступлю на латиноамериканском "Грэмми". У меня такие амбиции. А то, что я заслуживаю все эти награды - это 100%, потому что так, как NK за год наработалась, как комета, экспресс-методом, так никто не выстреливал", — заявила певица.

Настя Каменских / Кадр из видео (youtube.com/Светская жизнь)

Каменских также рассказала, как ее приняли испаноязычные слушатели. Она призналась, что несмотря на большое количество внимания к ее персоне, комфортнее чувствует себя на украинской сцене.

"Конечно комфортнее здесь, потому что я в Украине, у себя дома. Но я скажу, что я там уже известная звезда, потому что когда я там проходила, все так "Энника", потому что они там не говорят NK. Было так прикольно, что меня там узнавали. Для них девочка, которая приехала и специально выучила и учит испанский язык, очень запоминается. Ну и плюс моя куча кудрей также в глаз попадает", - отметила NK.

Напомним, Каменских записала необычное видео для фанатов.

Ранее Каменских неожиданно выругалась матом в эфире "Х-фактор".

Видео: (video.rbc.ua)