Глаза сияют счастьем: Лилия Подкопаева с возлюбленным заворожила романтикой на улочках Парижа

Гимнастка показала самые счастливые моменты в столице Франции
Лилия Подкопаева отправилась с любимым, бизнесменом Игорем Дубинским в Париж на новогодние праздники. Пара поселилась в престижном отеле "Four Seasons" в центре города, где встретила Новый Год. Столица Франции располагает к любви и романтике, чем Лилия и Игорь поспешили воспользоваться и отправились на романтический променад. Гимнастка показала французский фотосет со второй половинкой на странице в Instagram.
Спортсменка и ее возлюбленный позировали на фоне наряженной елки на Вандомской площади. Игорь обнял любимую за талию, стоя у нее за спиной, и нежно прижался щекой к щеке. На другом фото пара делает счастливое селфи на фоне Эйфелевой башни, на третьем – позирует с бокалами шампанского в интерьерах уютного ресторана отеля.
"В жизни главное совпасть - интересами, мыслями, чувствами, желаниями. Совпадайте!" - оставила жизнеутверждающую и мотивирующую подпись под парижским фотосетом Олимпийская чемпионка.
Лилия Подкопаева с любимым (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Под снимками пару поспешили поздравить с праздниками звездные друзья: Санта Димопулос, Ани Лорак, Леся Никитюк и другие.
Подписчики гимнастки не смогли пройти мимо романтических кадров. От них не укрылся счастливый взгляд Лилии.
Скриншот комментариев
В разделе "сториз" гимнастка показала несколько кадров, сделанных в гостиннице. В частности, пикантное фото в халате у бассейна, на котором засветила стройные ножки. Также она провела небольшую экскурсию по своему роскошному номеру.
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Ранее Лилия Подкопаева в стильном костюме цвета электрик душевно поздравила с Новым Годом.