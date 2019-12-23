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Красотка лыжница: Лилия Подкопаева сменила спортивную квалификацию (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.12.2019 - 10:58
Красотка лыжница: Лилия Подкопаева сменила спортивную квалификацию (фото)
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Украинская спортсменка активно провела выходные

Лилия Подкопаева не сидит на месте. Даже после рождения второй дочери (родилась 19 сентября) украинская гимнастка поражает своей активностью. И, главное, стройностью! Поклонники спортсменки не перестают восхищаться, насколько быстро их любимица смогла вернуться в форму после родов. Ранее Лилия призналась в интервью Кате Осадчей, что набрала во время родов 9 килограммов. Но опытной спортсменке не составило никакого труда сбросить лишние. Также Подкопаева подчеркнула, что с маленьким ребенком приходится быть очень активной.

Так, активная мама отправилась перед новогодними праздниками на лыжи! И поспешила показать поклонникам новое яркое фото “спортивного образа”. На снимке спортсменка позирует в черном спортивном костюме, который удивительным образом лишь подчеркивает стройную фигуру Лилии - тонкий красный пояс выгодно очерчивает талию.

“Все, что нам нужно, - это лыжи”, - лаконично подписала фото Подкопаева.

Красотка лыжница: Лилия Подкопаева сменила спортивную квалификацию (фото)

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Также у себя в разделе сториз спортсменка опубликовала немало видео приятного знакомства… с оленями! Животные абсолютно не испугались и даже позировали на камеру.

Красотка лыжница: Лилия Подкопаева сменила спортивную квалификацию (фото)

Красотка лыжница: Лилия Подкопаева сменила спортивную квалификацию (фото)

Скриншоты: instagram.com/podkopayeva_official

Отметим, в последнее время Лилия очень активно публикует фотографии своих различный стильных образов. Осень и зима - не исключение.

Напомним, что 19 сентября 2019 года Подкопаева во второй раз стала мамой. У спортсменки родилась девочка, которую назвали Эвелиной. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Лилия все еще официально не узаконила свои отношения.

Также отметим, что Лилия воспитывает двоих детей от предыдущего брака - дочь Каролина, а также приемный сын Вадим. Вся семья живет в США.

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Новости Украины Лилия Подкопаеваспортсменка
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