Глаз не отвести: топ-7 соблазнительных образов Насти Каменских с откровенным декольте

Настя Каменских – одна из самых красивых украинских певиц – знает, как привлечь внимание к своей яркой внешности. Так, артистка обожает эффектные наряды в повседневной жизни и на сцене. Звезда, которая уже довела свою фигуру до совершенства, считает своим долгом демонстрировать ее миру. Но особенно жаркими и знойными получаются образы, где она делает акцент на своей роскошной груди. Мы собрали самые соблазнительные выходы 33-летней красотки, которые доказывают: Каменских не может оставить равнодушным никого.

Настя обожает откровенные образы (фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, в интервью Настя признается, что сохранять идеальную форму ей помогает режим. Так, даже на гастролях и в поездках певица не забывает о правильном и сбалансированном питании и спорте. «Я стараюсь держать режим при любых условиях. Даже если день расписан поминутно, я найду время на полезный перекус и двухминутную планку. Начинаю день со стакана воды натощак, в течение дня также пью много воды. Питаюсь около 5 раз в день по расписанию: три основных приема и два перекуса. Иногда приходится есть прямо в машине, чтобы не выпадать из ритма, не задерживать съемки или встречи. Я стараюсь быть Wonderwoman и хочу успеть все!», – признается певица.

Настя для глянца (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот в отпуске она позволяет себе передохнуть и насладиться любимыми блюдами. По словам девушки, во время отдыха она балует себя всякими вкусностями, а по приезде в Киев возвращается к привычному режиму. «Бывают также исключения, когда я устраиваю себе cheat meal. Важно сохранять баланс во всем: питании, спорте, работе. Если незаметно перейти грань, то все это может превратиться в одержимость, быстро надоест, и вы сорветесь. Нужно уметь наслаждаться жизнью, расслабляться и позволять себе выдохнуть», – откровенничает звезда.

Звезда часто подчеркивает декольте (фото: instagram.com/kamenskux)