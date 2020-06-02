Ценить каждый момент: солнечная Настя Каменских зарядила позитивом на летнем фото

Певица призналась поклонникам в любви и поблагодарила за поддержку
Настя Каменских всегда старается сохранять хороший настрой, а заодно и поклонников мотивировать и заряжать позитивом. Несмотря на то, что погода пока что не очень летняя, певица радуется приходу лета и уверена, что скоро в нашу жизнь вернутся многие приятные вещи, которых так не хватает на карантине.
Артистка поделилась в Instagram солнечным летним снимком, на котором запечатлена во дворе в белом вязаном свитере. Настя позировала почти без макияжа и с распущенными волосами, а на ее губах играет лучезарная улыбка. Звезда призвала фанатов ценить каждый момент своей жизни, а также поблагодарила их за поддержку и призналась в любви.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"ЛЕТО! Верю, что впереди у нас новый светлый этап и мы вернемся к тем привычным вещам (и не вещам), которые этой весной стали ценить еще больше. Я всегда стараюсь жить так, чтобы ценить каждый момент, каждое событие в моей жизни. Давайте каждый день будем сами создавать события, которые будут согревать нас, вдохновлять и наполнять нашу жизнь.
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А ещё, вчера я одержала победу в двух номинациях «Золотой Жар-Птицы 2020» - Народный Хит и Певица Года. Я так счастлива!!! Спасибо @m2ukraine и всем вам, кто слушает и поддерживает! Вы мои главные мотиваторы и вдохновители! Обещаю и дальше радовать вас классными песнями! Люблю!" - поделилась Каменских.
Фолловеры восхищаются цветущей красотой артистки и благодарят ее за мотивацию в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой.
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Автор: Марина Настевич