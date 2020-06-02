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Ценить каждый момент: солнечная Настя Каменских зарядила позитивом на летнем фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2020 - 10:29
Ценить каждый момент: солнечная Настя Каменских зарядила позитивом на летнем фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась поклонникам в любви и поблагодарила за поддержку

Настя Каменских всегда старается сохранять хороший настрой, а заодно и поклонников мотивировать и заряжать позитивом. Несмотря на то, что погода пока что не очень летняя, певица радуется приходу лета и уверена, что скоро в нашу жизнь вернутся многие приятные вещи, которых так не хватает на карантине.

Артистка поделилась в Instagram солнечным летним снимком, на котором запечатлена во дворе в белом вязаном свитере. Настя позировала почти без макияжа и с распущенными волосами, а на ее губах играет лучезарная улыбка. Звезда призвала фанатов ценить каждый момент своей жизни, а также поблагодарила их за поддержку и призналась в любви.

Ценить каждый момент: солнечная Настя Каменских зарядила позитивом на летнем фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"ЛЕТО! Верю, что впереди у нас новый светлый этап и мы вернемся к тем привычным вещам (и не вещам), которые этой весной стали ценить еще больше. Я всегда стараюсь жить так, чтобы ценить каждый момент, каждое событие в моей жизни. Давайте каждый день будем сами создавать события, которые будут согревать нас, вдохновлять и наполнять нашу жизнь.

А ещё, вчера я одержала победу в двух номинациях «Золотой Жар-Птицы 2020» - Народный Хит и Певица Года. Я так счастлива!!! Спасибо @m2ukraine и всем вам, кто слушает и поддерживает! Вы мои главные мотиваторы и вдохновители! Обещаю и дальше радовать вас классными песнями! Люблю!" - поделилась Каменских.

Фолловеры восхищаются цветущей красотой артистки и благодарят ее за мотивацию в комментариях.

  • Вы супер
  • Поздравляю ,от всей души солнечная малышка ,желаю быть всегда любимой и счастливой.Ты очень позитивный ,красивый и искренний человек.
  • Яка гарна
  • Какая солнечная девочка
  • молодец
  • Ураа!! Літо прийшло!
  • Красотка
  • Какая красивая
  • Мы любим тебя, Настя
  • Спасибо вам за мотивацию
  • Волшебная
  • Поздравляю Вас! Мы тоже Вас очень любим!
  • Поздравляю вас с Победой! И яркого и тёплого вам лета!!!
  • Очень правильно сказано, вы заслужили эти награды, вы очень классная

Ценить каждый момент: солнечная Настя Каменских зарядила позитивом на летнем фото

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Настя Каменскихпевец
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