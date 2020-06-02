Ценить каждый момент: солнечная Настя Каменских зарядила позитивом на летнем фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась поклонникам в любви и поблагодарила за поддержку

Настя Каменских всегда старается сохранять хороший настрой, а заодно и поклонников мотивировать и заряжать позитивом. Несмотря на то, что погода пока что не очень летняя, певица радуется приходу лета и уверена, что скоро в нашу жизнь вернутся многие приятные вещи, которых так не хватает на карантине.

Артистка поделилась в Instagram солнечным летним снимком, на котором запечатлена во дворе в белом вязаном свитере. Настя позировала почти без макияжа и с распущенными волосами, а на ее губах играет лучезарная улыбка. Звезда призвала фанатов ценить каждый момент своей жизни, а также поблагодарила их за поддержку и призналась в любви.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"ЛЕТО! Верю, что впереди у нас новый светлый этап и мы вернемся к тем привычным вещам (и не вещам), которые этой весной стали ценить еще больше. Я всегда стараюсь жить так, чтобы ценить каждый момент, каждое событие в моей жизни. Давайте каждый день будем сами создавать события, которые будут согревать нас, вдохновлять и наполнять нашу жизнь.

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А ещё, вчера я одержала победу в двух номинациях «Золотой Жар-Птицы 2020» - Народный Хит и Певица Года. Я так счастлива!!! Спасибо @m2ukraine и всем вам, кто слушает и поддерживает! Вы мои главные мотиваторы и вдохновители! Обещаю и дальше радовать вас классными песнями! Люблю!" - поделилась Каменских.

Фолловеры восхищаются цветущей красотой артистки и благодарят ее за мотивацию в комментариях.

Вы супер

Поздравляю ,от всей души солнечная малышка ,желаю быть всегда любимой и счастливой.Ты очень позитивный ,красивый и искренний человек.

Яка гарна

Какая солнечная девочка

молодец

Ураа!! Літо прийшло!

Красотка

Какая красивая

Мы любим тебя, Настя

Спасибо вам за мотивацию

Волшебная

Поздравляю Вас! Мы тоже Вас очень любим!

Поздравляю вас с Победой! И яркого и тёплого вам лета!!!

Очень правильно сказано, вы заслужили эти награды, вы очень классная

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой.

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Автор: Марина Настевич