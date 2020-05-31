Конфетка: Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица покорила поклонников позитивными кадрами

Настя Каменских без устали заряжает поклонников своим позитивом и энергией, а также балует эффектными кадрами в ярких образах. Певица очень рада тому, что уже можно гулять и призналась, что ей не терпится поскорее встретиться с друзьями и где-нибудь посидеть. На карантине она не забывала о спорте и регулярно делала тренировки - иногда онлайн вместе с фанатами. Результат налицо - артистка легко сохранила свои заметно похудевшие формы.

Настя поделилась в Instagram веселыми и яркими фото, на которых позирует в черных кожаных брюках и облегающей розовой майке с глубоким вырезом на спине. Наряд эффектно подчеркнул тонкую талию и подтянутую фигуру певицы, над которой она много работает.

Каменских игриво смотрит через плечо на одном фото, а на другом и вовсе задрала часть своих роскошных кудрей над головой.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Девочки лишь хотят повеселить", - подписала артистка кадры на английском языке.

Фолловеры не стали скупиться на восхищенные отзывы любимой певице.

Клааас!!!! Дууууже Красива й Грайлива!

@kamenskux какая ты красотка, умница

Красивая и очень позитивная, весёлая, заряжает хорошей энергией

Конфетка

Красивое личико

Обожаю

Безумно хороша!!!!

Красоточка

Идеал женской красоты

Дуже красива та позитивна

Как она хороша, класс.....

Обе фотки классные, но на второй не удачно с волосами вышло. А выражение лица, прикольное

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила пышным бюстом, позируя в откровенных образах.

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Автор: Марина Настевич