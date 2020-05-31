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Конфетка: Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2020 - 17:32
Конфетка: Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица покорила поклонников позитивными кадрами

Настя Каменских без устали заряжает поклонников своим позитивом и энергией, а также балует эффектными кадрами в ярких образах. Певица очень рада тому, что уже можно гулять и призналась, что ей не терпится поскорее встретиться с друзьями и где-нибудь посидеть. На карантине она не забывала о спорте и регулярно делала тренировки - иногда онлайн вместе с фанатами. Результат налицо - артистка легко сохранила свои заметно похудевшие формы.

Настя поделилась в Instagram веселыми и яркими фото, на которых позирует в черных кожаных брюках и облегающей розовой майке с глубоким вырезом на спине. Наряд эффектно подчеркнул тонкую талию и подтянутую фигуру певицы, над которой она много работает.

Каменских игриво смотрит через плечо на одном фото, а на другом и вовсе задрала часть своих роскошных кудрей над головой.

Конфетка: Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Девочки лишь хотят повеселить", - подписала артистка кадры на английском языке.

Конфетка: Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой

Фолловеры не стали скупиться на восхищенные отзывы любимой певице.

  • Клааас!!!! Дууууже Красива й Грайлива!
  • @kamenskux какая ты красотка, умница
  • Красивая и очень позитивная, весёлая, заряжает хорошей энергией
  • Конфетка
  • Красивое личико
  • Обожаю
  • Безумно хороша!!!!
  • Красоточка
  • Идеал женской красоты
  • Дуже красива та позитивна
  • Как она хороша, класс.....
  • Обе фотки классные, но на второй не удачно с волосами вышло. А выражение лица, прикольное

Конфетка: Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила пышным бюстом, позируя в откровенных образах.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Настя Каменскихпевец
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