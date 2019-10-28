Я Wonderwoman, и хочу все: Настя Каменских о покорении мирового шоу-бизнеса, секретах идеальной фигуры и любви

Настя Каменских (фото: пресс-служба)

Певица дала откровенное интервью

Настя Каменских – одна из самых популярных артисток Украины, которая собирает всевозможные национальные премии и успешно завоевывает международный рынок. Так, NK стала первой украинской певицей, которая попала в самый авторитетный мировой чарт Billboard со своей песней Peligroso. И останавливаться она не собирается!



Настя Каменских на Latin Grammy Awards (фото: пресс-служба)

В эксклюзивном интервью певица рассказала о премьере нового сингла, которая состоялась 25 октября, о покорении Латинской Америки, а также о том, как всегда оставаться Wonderwoman.

Настя, вы постоянно в движении: концерты, съемки, спорт, собственный бизнес… Как вам удается все успевать?

Я выработала для себя оптимальный график и стараюсь его соблюдать, не пропускать спорт и приемы пищи. Но, конечно, большое количество концертов и работа на два континента вносят свои коррективы: сложно придерживаться правил в режиме работы 24 часа в сутки. За последний год мы с моей командой достигли многого, и я очень счастлива. Хотя и понимаю, что работать теперь придется еще больше. После того, как мой трек Peligroso начал покорять мировые чарты, интерес зарубежной прессы к моему творчеству заметно оживился (смеется).

Настя стала первой украинской певицей, добившейся признания в Латинской Америке (фото: пресс-служба)

Также всем хочется узнать больше не только о моем творчестве, но и о стране, откуда я родом. А еще – как мне удалось за 4 месяца выучить испанский (смеется). Признаюсь вам, это очень ответственная миссия, и я рада представлять свою страну и знакомить Латинскую Америку с украинской культурой. Мне часто приходится давать интервью ночью из-за разницы во времени. Мой личный рекорд – 8 интервью на испанском за ночь!

Что ж, миссия действительно ответственная, и вы с ней успешно справляетесь. Расскажите, почему решили покорять именно Латинскую Америку?

Мне искренне нравится латиноамериканская музыка. Мои родители какое-то время жили в Мексике, и первая песня, которую я запомнила и пела, была Cucurrucucú paloma. Уже с детства я впитывала их культуру. К тому же я долго жила в Италии, выучила язык. Отсюда и родилась моя любовь разным культурам. В каждой стране я нахожу что-то интересное, захватывающее. Этот опыт сделал из меня настоящую девушку-космополита, которая соединяет в себе и своем творчестве множество культур. И это еще одна причина нашего успеха. Мой новый сингл – это фьюжн из латиноамериканской и украинской культур, микс из трех языков, где я затронула очень важный социальный вопрос.

Спорт и правильное питание стали неотъемлемой частью вашей жизни. Как в столь сумасшедшем графике удается соблюдать режим?

Я стараюсь держать режим при любых условиях. Даже если день расписан поминутно, я найду время на полезный перекус и двухминутную планку. Начинаю день со стакана воды натощак, в течение дня также пью много воды. Питаюсь около 5 раз в день по расписанию: три основных приема и два перекуса. Иногда приходится есть прямо в машине, чтобы не выпадать из ритма, не задерживать съемки или встречи. Я стараюсь быть Wonderwoman и хочу успеть все!

Баланс во всем – главный секрет NK (фото: пресс-служба)

Что в вашем меню есть регулярно, а от чего пришлось отказаться?

Совсем недавно я сдала анализ на переносимость различных продуктов, и мой рацион немного изменился. Оказалось, я могу спокойно есть картошку, хотя ранее вычеркнула ее из своего меню. Понятное дело, что я не ем ее ежедневно, но она вернулась в рацион. А вот животное молоко пришлось исключить. В остальном мой рацион состоит из телятины, огурцов, омлета без молока и белой или красной рыбы.

В отпуске же я стараюсь переключиться, даже с привычного режима питания. Например, в этом году мы отдыхали в Италии, а это одна из моих любимых кухонь, и удержаться очень сложно! Во время отдыха баловала себя всякими вкусностями, а по приезде в Киев вернулась к привычному режиму. Бывают также исключения, когда я устраиваю себе cheat meal. Важно сохранять баланс во всем: питании, спорте, работе. Если незаметно перейти грань, то все это может превратиться в одержимость, быстро надоест, и вы сорветесь. Нужно уметь наслаждаться жизнью, расслабляться и позволять себе выдохнуть.

Как вы считаете, какая самая выдающаяся часть вашей фигуры? За что получаете больше всего комплиментов?

Я за бодипозитив, считаю, что нужно любить себя и принимать любым. Да, заниматься спортом и стремиться к хорошей форме необходимо, но не потому, что это навязано какими-то стереотипами. Я много работала над собой, чтобы прийти в комфортную для себя форму. Но делала это только из любви к себе и своему телу. Ну а если говорит о комплиментах, то чаще всего получаю их о моей попе – той, которая, как у Ким (смеется). Очень круто, что эта песня превратилась в настоящий инста-тренд и девочки постят свои тренировки с хештегом #попакакуким, делятся своими достижениями. А вообще, это песня о погоне за внешностью современных идолов носит ироничный характер. Важный социальный посыл зашифрован и в моей новой песне! В мире не хватает любви и людей, которые любят себя такими, какие они есть. Запомните одно: для гармонии фигуры нужна гармония в жизни, с собой и своим телом, занятия спортом и хорошее настроение.

Назовите топ-3 любимых упражнения, которые вы выполняете, когда не хватает времени на полноценную тренировку.

Я очень часто делюсь в Instagram любимыми упражнениями. Когда график настолько плотный, меня всегда спасает планка на 2 минуты, 15 приседаний по 3 подхода и 15 отжиманий от пола на коленях по 3 подхода.

Например, когда я была в США, времени на полноценные тренировки не было вообще: съемки на масштабных латиноамериканских каналах, запись новых хитов, красные дорожки и премии. Тогда меня спасал бег – могла пробежать пару километром рано утром. Кроме того, что бег полезен и дарит заряд энергии на весь день, это еще и отличный способ узнать город!

Насте удается успевать все (фото: пресс-служба)

Какой ваш самый любимый концертный наряд?

Каждый мой образ соответствует настроению, песням, которые я исполняю и слушаю, поэтому любимые все (смеется). Я всегда слежу за трендами и задаю их сама – придумывать новые формы и сочетания, потому что не боюсь экспериментировать и люблю удивлять. Над каждым образом мы работаем с моим стилистом Ирой Лан, а идеи воплощает Татьяна Ларина.

Для эфиров «Х-фактор» на телеканале СТБ всегда стараюсь подобрать что-то новое, необычное, сделать образ ярким и запоминающимся. Люблю экспериментировать с одеждой, совмещать разные стили, каждый раз появляясь в новом амплуа. Скоро стартуют прямые эфиры, и мы со стилистом разрабатываем очень крутые луки.

Если говорить о клипах, то мне есть чем вас удивить. К примеру, в моей новой работе я предстала в нескольких образах, один из них – pantera negra. На минуточку! (смеется).

Самая большая красота кроется внутри вас, уверена певица (фото: пресс-служба)

Назовите самую любимую вещь стоимостью до 50 долларов.

Признаюсь, я самый настоящий шопоголик. Но я не гонюсь за громкими брендами и дорогими вещами. Обожаю ходить по магазинам, когда путешествую: я захожу в местные лавки и ищу интересные аутентичные вещи. Особенно люблю это практиковать в Италии или Испании: у местных продавцов можно купить уникальные украшения из камней, ювелирного стекла. И все покупки там обходятся меньше 50 долларов.

Также очень люблю мой бренд NKsport. Все потому, что дизайн каждой вещи я продумываю сама и консультируюсь с конструкторами. Прежде чем изделие поступает в продажу, я самостоятельно его тестирую, ношу, занимаюсь спортом. Если есть какие-то нюансы, мы все дорабатываем. Я вкладываю душу в NKsport, поэтому люблю каждую вещь моего бренда.

Настя обожает яркие образы (фото: пресс-служба)

В вещах какого стиля чувствуете себя наиболее комфортно?

Я предпочитаю спортивный стиль и casual. Каждый день у меня расписан буквально по минутам: спорт, встречи, репетиции, выступления. Одежда должна быть максимально комфортной и удобной, но при этом стильной. К любому повседневному наряду я добавляю какой-то ультрамодный аксессуар: сумку, очки, бижутерию. Это лучший прием, чтобы всегда выглядеть стильно.

За кем из fashion-блогеров следите в Instagram?

Да, я слежу за трендами, смотрю фешн-блоги, но придерживаюсь правила никому не подражать и всегда оставаться собой. Ведь сейчас все хотят быть на кого-то похожи, а некоторых девушек в Instagram становится все сложнее отличить друг от друга. Поэтому я желаю всем полюбить себя и перестать следовать каким-то выдуманным идеалам. Самая большая красота кроется внутри вас.