Очей не відвести! Тіна Кароль оголила розкішний бюсту відвертому вбранні на "Танцях з зірками 2019"

Співачка показала в деталях свій образ для третього ефіру "Танців з зірками 2019"
Тіна Кароль, яка зараз поєднує кар'єру співачки і ведучої проекту "Танців з зірками 2019", з ефіру в ефір вражає запаморочливими вбраннями. Наприклад, у другому випуску шоу вона з'явилася в сукня з екстремальний декольте і прозорою сітчастою спідницею, розшитою дзеркальними паєтками. Вже в цю неділю, 8 вересня, вона запаморочила голову не менш розкішним і пікантнимм вбранням.
Поп-діва підкорила вишуканою мереживною сукнею в підлогу з довгим шлейфом, що в точності повторює плавні вигини її фігури. Екстремальний виріз до талії підкреслив лінію декольте, дозволивши полбоваться шикарний бюст співачки.
Свій образ Тіна доповнила оригінальними аксесуарами в національному стилі. Витонченим браслетом ніби з вишитим квітчастим візерунком в українському стилі, каблучкою з етнічним візерунком і невеликими елегантными сережками, які ідельно довершили комплект. В макіяжі Тіна традиційно віддала перевагу акценту на червоні губи.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Прихильники прийшли в захват від фотосесії зірки. Вони не могли відвести очей від своєї розкішної улюблениці.
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Раніше Тіна Кароль підкорила ніжним образом в платті на тонких бретелях в білизняному стилі.