Очей не відвести! Тіна Кароль оголила розкішний бюсту відвертому вбранні на "Танцях з зірками 2019"

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала в деталях свій образ для третього ефіру "Танців з зірками 2019"

Тіна Кароль, яка зараз поєднує кар'єру співачки і ведучої проекту "Танців з зірками 2019", з ефіру в ефір вражає запаморочливими вбраннями. Наприклад, у другому випуску шоу вона з'явилася в сукня з екстремальний декольте і прозорою сітчастою спідницею, розшитою дзеркальними паєтками. Вже в цю неділю, 8 вересня, вона запаморочила голову не менш розкішним і пікантнимм вбранням.

Поп-діва підкорила вишуканою мереживною сукнею в підлогу з довгим шлейфом, що в точності повторює плавні вигини її фігури. Екстремальний виріз до талії підкреслив лінію декольте, дозволивши полбоваться шикарний бюст співачки.

Свій образ Тіна доповнила оригінальними аксесуарами в національному стилі. Витонченим браслетом ніби з вишитим квітчастим візерунком в українському стилі, каблучкою з етнічним візерунком і невеликими елегантными сережками, які ідельно довершили комплект. В макіяжі Тіна традиційно віддала перевагу акценту на червоні губи.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Прихильники прийшли в захват від фотосесії зірки. Вони не могли відвести очей від своєї розкішної улюблениці.

Тіночка крадькома показала всю красу

Краса яка

Тіночка, Ви красуня!

Неперевершена

Опана, нова форма нігтів

Приголомшлива

Ось як можна бути такою класною?

Просто нічого сказати і написати. Тіна Кароль, ви - бомба уповільненої дії

Тіна , яка Ви прекрасна і жіночна

Така вішукана, така гарна

Wawwwww просто шикарна і вишукана

Очей не відвести, завжди вище всіх похвал, досконалість у всьому. Наша Тіна найкраща

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль підкорила ніжним образом в платті на тонких бретелях в білизняному стилі.