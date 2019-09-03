Умопомрачительное декольте Тины Кароль на Танцах со звездами 2019 свело с ума сеть

Певица блистала в наряде от британского дизайнера
Тина Кароль, которая является теперь ведущей шоу Танцы со звездами 2019, блистает в прямых эфирах в умопомрачительных нарядах. Так, во время второго выпуска самого танцевального шоу страны она покрасовалась в пикантном наряде от британского бренда David Koma. Фотоотчетом из закулись поп-дива поделилась в Instagram.
Соблазнительный наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды – глубокое декольте выделило ее пышный бюст, а сетчатый перед подола, щедро расшитый зеркальными крупными пайетками – стройные ноги: поклонники и зрители без труда могли рассмотреть фигуру знаменитости.
Образ она дополнила серебряными босоножками с тонкими ремешками. Макияж – традиционно с акцентом на красные губы, прическа – крупные блестящие локоны.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники Тины приишли в восторг от ее внешнего вида. Они предположили, что соведущему поп-дивы приходится нелегко рядом с такой красоткой, ведь от нее сложно отвести глаза. Даже коллега певицы Дзидзь не удержался от комментария, павда, ограничился смайлами – поцелуем с сердцем и цветком.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль пленила образом в коротком топе и показала стальной пресс и тонкую талию.
Также Тина Кароль растрогала сеть снимком стильного сыночка Вениамина, который учиться и живет в Британии, где ходит в одну из престижных лондонских школ.