Глаз не отвести: Ким Кардашьян показала редкое общее фото со всеми сестрами в роскошных образах

Ким Кардашьян, похоже, ужасно соскучилась по светским выходам и эффектным образам. А также встречам со своими знаменитыми сестрами. 39-летняя бизнесвумен опубликовала фото, на котором позирует большинство из них: 22-летняя Кайли Дженнер, 35-летняя Хлои Кардашьян, 40-летняя Кортни Кардашьян. А вот 24-летняя Кендалл, как это чаще всего бывает, в кадр не попала. Она намного реже участвует в подобных мероприятиях, в то время как остальные члены семьи собираются вместе и всегда упоминают ее. Так вышло и в этот раз. «Селфи в ванной. Сестринское издание… Хотелось бы, чтобы Кендалл была с нами», – написала Кардашьян, также уточнив, что это их любимый ресторан.

Сестры Кардашьян-Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Эффектным фото сделало не только присутствие большинства девушек из знаменитого семейства, но и то, как прекрасно они выглядят. Так, все они примерили роскошные вечерние образы. Сама Ким предстала в длинной юбке с высоким соблазнительным вырезом по ноге «змеиной» расцветки, которую дополнила белым топом с рукавами три четверти. Кайли выбрала длинное облегающее платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Кортни облачилась в сексуальный кожаный костюм: платье на тонких бретельках, а также объемный пиджак. А Хлои выбрала обтягивающее фигуру платье с расцветкой под питона, под стать наряду старшей сестры.

Фанаты оценили фото в более 2 миллионов лайков. А в комментариях отметили, как роскошно выглядят сестры. Правда, не все отреагировали восторгами, были и менее дружелюбно настроенные фолловеры:

Хахаха, мне просто нравится, что Кендалл никогда не присутствует на общих фото

Представляю, как вы все вместе отправились в ванную…

Сохраняйте социальную дистанцию, леди

Кортни выбрала самый интересный наряд

Комментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/kimkardashian)

Впрочем, Ким давно привыкла, что лагерь комментаторов всегда делится на 2 части и никогда не отвечает хейтерам. Тем более что на ее популярность в сети это никак не влияет. О чем свидетельствует и армия ее подписчиков, которая достигла уже 164 миллионов людей.