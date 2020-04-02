Очей не відвести: Кім Крадашьян показала рідкісне загальне фото зі всіма сестрами в розкішних образах

Кім Кардашьян, схоже, дуже скучила по світським виходам і ефектним образам. А також зустрічам зі своїми знаменитими сестрами. 39-річна бізнесвумен опублікувала фото, на якому позує більшість із них: 22-річна Кайлі Дженнер, 35-річна Хлої Кардашян, 40-річна Кортні Кардашян. А ось 24-річна Кендалл, як це найчастіше буває, в кадр не потрапила. Вона набагато рідше бере участь в подібних заходах, в той час як інші члени сім'ї збираються разом і завжди згадують її. Так вийшло і цього разу. «Селфі у ванній. Сестринське видання... Хотілося б, щоб Кендалл була з нами», – написала Кардашьян, також уточнивши, що це їх улюблений ресторан.

Сестри Кардашьян-Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ефектним фото зробила не тільки присутність більшості дівчат зі знаменитого сімейства, але і те, як чудово вони виглядають. Так, всі вони приміряли розкішні вечірні образи. Сама Кім постала в довгій спідниці з високим спокусливим вирізом по нозі «зміїного» забарвлення, яку доповнила білим топом з рукавами три чверті. Кайлі вибрала довгу вузьку сукню з відкритими плечима, яка підкреслила її видатні форми. Кортні вбралася в сексуальний шкіряний костюм: плаття на тонких бретелях, а також об'ємний піджак. А Хлої вибрала плаття із забарвленням під пітона, під стать вбранню старшої сестри.

Фанати оцінили фото в більш 2 мільйонів лайків. А в коментарях відзначили, як розкішно виглядають сестри. Правда, не всі відреагували захватами, були й менш приязно налаштовані фолловери:

Хахаха, мені просто подобається, що Кендалл ніколи не присутня на загальних фото

Уявляю, як ви всі разом вирушили в ванну...

Зберігайте соціальну дистанцію, леді

Кортні вибрала найбільш цікаве вбрання

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/kimkardashian)

Втім, Кім давно звикла, що табір коментаторів завжди ділиться на 2 частини і ніколи не відповідає хейтерам. Тим більше, що на її популярність в мережі це ніяк не впливає. Про що свідчить і армія її послідовувачів, яка досягла вже 164 мільйонів людей.