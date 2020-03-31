В кожаном костюме и облегающем боди: Ким Кардашьян демонстрирует пышные формы в стильном total look

Ким Крадашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала новый образ

Ким Кардашьян, несмотря на вирус и изоляцию населения, не прекращает строить собственный бизнес. 39-летняя знаменитость выпускает косметику и новые линии своего бренда одежды. В этот раз Ким предлагает корректирующее белье телесного оттенка, которое, как обычно, решила продемонстрировать сама.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда надела стильный кожаный костюм: удлиненный пиджак, а также облегающие брюки. А дополнила его откровенным облегающим боди телесного оттенка, которое подчеркнуло пышные формы красавицы. Образ разбавили несколько цепочек с крупными подвесками. Волосы она вытянула и распустила по плечам, а макияж сделала в своих любимых коричневых оттенках. Получилось стильно и соблазнительно. Впрочем, практически каждый лук Кардашьян получается весьма удачным. В этом сезоне кожа вновь на пике популярности. Так что, пока есть время, можно смело подбирать себе вещи из этого материала.

Ким обожает менять наряды (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи знаменитая бизнесвумен обозначила, что она намерена устроить благотворительную акцию. «Линия корректирующего белья вновь здесь! @SKIMS Solutionwear снова в продаже на SKIMS.COM. Чтобы отпраздновать нашу шестимесячную годовщину, мы пополнили ассортимент Solutionwear, который взорвал рынок модной одежды. При пополнении запасов SKIMS сможет помочь пострадавшим от COVID-19, благодаря нашему обязательству пожертвовать 1 миллион долларов на поддержку матерей и детей в это трудное время», – написала звезда в своем микроблоге.

Напомним, бренд утягивающего белья Ким изначально попал в большой скандал, так как название для него было выбрали не совсем удачно – Kimono. Из-за созвучия с традиционной японской одежде оно вызвало бурную реакцию у пользователей сети. В итоге Ким на некоторое время взяла паузу. А после выбрала новое имя своему детищу, извинилась перед фолловерами всего мира и начала завоевывать рынок, и, как видим, – успешно. Браво, Ким!