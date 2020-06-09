Глаз не оторвать! Внучка Ротару вскружила голову осиной талией и стальным прессом в центре Киева

Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, с начала учебного года перебралась в Нью-Йорк, где учится в престижной Школе дизайна Parsons. На время карантина она оставалась в городе. Правда, периодически выходила на прогулки в Центральный парк, а также снимала влоги о жизни в США. Теперь же девушка приехала в родной Киев и успела поделиться живописными кадрами, сделанными на улицах города.

18-летняя Соня продемонстрировала идеальный стальной пресс, позируя в самом сердце столицы – на Андреевском спуске. Для прогулки по городу она выбрала удобный и расслабленный лук – белоснежный спортивный костюм и классический бомбер серого цвета с черными рукавами и крупным принтом. Соня подняла свитшот и обнажила на камеру идеально плоский животик и точеную талию. Волосы девушка собрала в гладкий хвост.

Подписчики Сони сразу же отметили ее чувство стиля, а также им приглянулся образ в целом. Комплименты посыпались на внучку Ротару как из рога изобилия.

Соня Евдокименко (фото:instagram.com/iamsofiaeve)

Вот это вид! Внучка Ротару показала свое уютное утро в эпицентре пандемии

Красивая очень

Стройная

Просто классно

Очень нежная и красивая фотография

Воу, фото огонь, и этот костюмчик спортивный круто смотрится на тебе

Тебе очень идет такой стиль

Какая красивая, не могу

Такой модный образ у тебя

Какая фигура у тебя

Вау, какая шикарная фотография

Скриншот комментариев

К слову, Соня приехала в Киев из США на свадьбу своей родственницы – племянницы Софии Ротару, певицы Sonya Kay, которая 7 июня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова. На торжественную церемонию, которая прошла в столичном отеле Fairmont, поздравить жениха и невесту прибыла вся семья Софии Михайловны, включая внука Анатолия и внучку Соню Евдокименко.