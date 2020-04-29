Вот это вид! Внучка Ротару показала свое уютное утро в эпицентре пандемии

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка очаровала милым домашним образом

Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко оказалась на карантине в самом эпицентре пандемии коронавируса - Нью-Йорке. Там девушка уже несколько лет живет и учится в школе дизайна. Однако юная красотка не унывает - она разработала свою антистресс систему, которая помогает ей сохранять спокойствие. К слову, Соня не боится гулять по опустевшему городу - чаще всего она отправляется полюбоваться природой в Центральный парк, где легко можно держать дистанцию.

На новом кадре в своем Instagram Евдокименко очаровала милым домашним образом, а заодно показала свою спальню в квартире на Манхеттене и похвасталась шикарным видом из окон.

На снимке Соня сидит на полу на фоне огромного панорамного окна, за которым открывается эффектный вид. Девушка примерила удобный домашний наряд - белые лосины и короткую футболку, которая оголила ее упругий живот. Волосы она оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

"Уютные утра дома", - написала внучка звезды эстрады под фото.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики похвалили Соню, что она остается дома в это сложное и опасное время, а также оставили немало комплиментов ее красоте.

Сонечка, ты молодец что остаёшься дома. Береги себя. Удачи.

Солнечная девушка! Вся семья такая!

Ах, какая красотка София!

Такая красотка на этой фотографии

Красавица, как обычно проводишь свой день?

Какие шикарные окна)

С таким видом из окна можно и дома посидеть

Все же белый вам к лицу... Пусть каждое утро будет таким

какая вы красивая

Какая эстетичная фотография

Как всегда, светлая и лучезарная

Скоро я вообще не захочу выходить из дома, ведь реально уютно и комфортно

Какой обзор у Вас дома открывается с окон

Принцесса София

Какая красивая, а глаза вообще

И оно такое тёплое и солнечное

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что ранее внучку Софии Ротару упрекнули в том, что она вышла на прогулку по Нью-Йорку без маски.