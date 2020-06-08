Племянница Софии Ротару Sonya Kay вышла замуж: трогательные свадебные фото

Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Девушка впервые показала своего любимого - им стал хоккеист сборной Украины Олег Петров

Лишь на днях племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay активно выбирала свадебное платье и просила поклонников помочь ей определиться, а уже 7 июня она вышла замуж и стала законной женой. Своего избранника девушка ранее активно скрывала, но настал час представить его публике - мужем Сони стал хоккеист сборной Украины Олег Петров.

На своей странице в Instagram артистка поделилась нежным свадебным фото с любимым.

"7.06.2020. Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!" - трогательно написала новоиспеченная жена.

Sonya Kay вышла замуж (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Петров также выложил снимок с торжества, на котором Соня сидит на диване, а он стоит позади, обнимая любимую за плечи.

"Начало новой жизни. Люблю тебя!" - прокомментировал избранник певицы.

Мужем певицы стал хоккеист Олег Петров (фото: instagram.com/1_petrov)

Несколько атмосферных кадров со свадьбы также были опубликованы в аккаунте thisisglamwish. На них можно рассмотреть свадебное платье девушки - она выбрала белоснежный наряд с оголенными плечами и откровенным декольте, а также длинным шлейфом и кружевными узорами. В волосах у Сони - красивая диадема с камнями, а в руках большой букет из белых цветов.

"Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты, стал моим мужем. Я благодарна семье Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива и пускай это будет навсегда", — комментирует Sonya Kay порталу Glam Wish.

Торжество справляли в гостинице в Киеве, а среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.

Sonya Kay вышла замуж и показала свадебные фото (фото: instagram.com/thisisglamwish)

Напомним, изначально певица планировала полноценную свадьбу, на которой должно было быть около 100 гостей, пышная церемония и вечеринка по завершению, но из-за недавней трагедии в ее семье (у Сони умер отец, - прим. ред.), молодая пара решила отметить событие в тесном кругу близких и друзей.

Отметим, что Sonya Kay в канун свадьбы посвятила избраннику лирическую песню.

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Автор: Марина Настевич