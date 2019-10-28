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"Глаз не оторвать!" Ефросинина в лифе и коротких шортах соблазнила пикантным танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.10.2019 - 15:56
"Глаз не оторвать!" Ефросинина в лифе и коротких шортах соблазнила пикантным танцем
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала свои курортные образы в оригинальной манере

Маша Ефросинина вместе с семьей сбежала из дождливого Киева в жаркую Мексику. Длительный перелет с пересадкой ничуть не испортил настроение ведущей – она нашла, чем заняться в самолете и уделила время тому, на что раньше его катастрофически не хватало. Теледива давно предвкушала отпуск и поэтому решила наслаждаться им на полную. Она дразнит подписчиков курортными луками и демонстрирует стройную фигуру. На новом кокетливом видео в Instagram Маша станцевала соблазнительный танец и показала различные луки – от игривого пляжного до расслабленного домашнего.

Ведущая наглядно продемонстрировала, как можно обыграть легкие короткие шорты-юбку. С различными деталями гардероба ей удалось скомпоновать образы на все случае жизни. Сначала она соблазнительно кружилась перед камерой в лифе от купальника, затем набросила пеструю накидку и вооружилась шляпой и солнечными очками. Затем ведущая появилась в легкой черной блузе с рюшами и дополнила расслабленный лук для прогулки объемной плетеной сумкой. Для дома она выбрала свободную футболку и засветилась с полотенцем на голове.

Танец с элементами переодевания вышел легким, непринужденным, кокетливым и артистичным.

"На отдыхе я надеваю шорты с купальником, с накидками для похода в ресторан, с топиками для поездки на великах или на экскурсию!" - рассказала она.

Поклонникам пришлись по вкусу идеи Маши, а также они оценили ее стройную фигуру и плавные движения.

  • Богиня
  • Естественно и красиво
  • Выглядите прекрасно
  • Машенька, вы супер!
  • Маша, выглядите прекрасно от вашей фигуры глаз оторвать невозможно
  • Яка ви красуня! А фігура
  • Маша, вы выглядите просто прекрасно, я вам дала бы ну максимум 25. А без макияжа вы очень красивая как, в принципе, и с макияжем. Вы идеал женской красоты
  • Маша Вы богиня! Обожаю Вас как человека и ведущую, выглядите сногсшибательно!
  • Яка Ви класна, справжня!
  • Супер женщина, красотка. Всегда молода, стройна и излучает огромную силу позитива!

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина похвасталась фото в купальнике на берегу океана.

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