"Очей не відірвати!" Єфросиніна у ліфі і коротких шортах спокусила пікантним танцем

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала свої курортні образи в оригінальній манері

Маша Єфросиніна разом із родиною втекла з дощового Києва в жарку Мексику. Тривалий переліт з пересадкою нітрохи не зіпсував настрій ведучої – вона знайшла, чим зайнятися в літаку і приділила час тому, на що раніше його катастрофічно не вистачало. Теледіва давно мріяла про відпустку і тому вирішила насолоджуватися на повну. Вона дражнить підписників курортними луками і демонструє струнку фігуру. На новому кокетливому відео в Instagram Маша станцювала спокусливий танець і показала різні луки – від грайливого розслабленого пляжного до домашнього.

Ведуча наочно продемонструвала, як можна обіграти легкі короткі шорти-спідницю. С різними деталями гардеробу їй вдалося скомпонувати образи на всі випадку життя. Спочатку вона спокусливо крутилася перед камерою у ліфі від купальника, потім накинула строкату накидку і озброїлася капелюхом і сонячними окулярами. Потім ведуча з'явилася в легкій чорній блузі з рюшами і доповнила розслаблений лук для прогулянки об'ємною плетеною сумкою. Для дому вона обрала вільну футболку і засвітилася з рушником на голові.

Танець з елементами переодягання вийшов легким, невимушеним, кокетливим і артистичним.

"На відпочинку я одягаю шорти з купальником, з накидками для походу в ресторан, з топіки для поїздки на велосипеді або на екскурсію!" - розповіла вона.

Шанувальникам припали до смаку ідеї Маші, а також вони оцінили її струнку фігуру і пластичні руху.

Богиня

Природно і красиво

Виглядаєте прекрасно

Машенька, ви супер!

Маша, виглядаєте чудово від вашої фігури очей відірвати неможливо

Яка ви красуня! А фігура

Маша, ви виглядаєте просто чудово, я вам дала б ну максимум 25. А без макіяжу ви дуже гарна як, в принципі, і з макіяжем. Ви ідеал жіночої краси

Маша Ви богиня! Обожнюю Вас як людину і ведучу, виглядаєте чудово!

Яка Ви класна, справжня!

Супер жінка, красуня. Завжди молода, струнка і випромінює величезну силу позитиву!

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна похвалилася фото в купальнику на березі океану.