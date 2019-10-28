"Очей не відірвати!" Єфросиніна у ліфі і коротких шортах спокусила пікантним танцем

Ведуча показала свої курортні образи в оригінальній манері
Маша Єфросиніна разом із родиною втекла з дощового Києва в жарку Мексику. Тривалий переліт з пересадкою нітрохи не зіпсував настрій ведучої – вона знайшла, чим зайнятися в літаку і приділила час тому, на що раніше його катастрофічно не вистачало. Теледіва давно мріяла про відпустку і тому вирішила насолоджуватися на повну. Вона дражнить підписників курортними луками і демонструє струнку фігуру. На новому кокетливому відео в Instagram Маша станцювала спокусливий танець і показала різні луки – від грайливого розслабленого пляжного до домашнього.
Ведуча наочно продемонструвала, як можна обіграти легкі короткі шорти-спідницю. С різними деталями гардеробу їй вдалося скомпонувати образи на всі випадку життя. Спочатку вона спокусливо крутилася перед камерою у ліфі від купальника, потім накинула строкату накидку і озброїлася капелюхом і сонячними окулярами. Потім ведуча з'явилася в легкій чорній блузі з рюшами і доповнила розслаблений лук для прогулянки об'ємною плетеною сумкою. Для дому вона обрала вільну футболку і засвітилася з рушником на голові.
Танець з елементами переодягання вийшов легким, невимушеним, кокетливим і артистичним.
"На відпочинку я одягаю шорти з купальником, з накидками для походу в ресторан, з топіки для поїздки на велосипеді або на екскурсію!" - розповіла вона.
Шанувальникам припали до смаку ідеї Маші, а також вони оцінили її струнку фігуру і пластичні руху.
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Раніше Маша Єфросиніна похвалилася фото в купальнику на березі океану.