Герцогиню Меган Маркл могут наградить новым титулом

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл, супругу британского принца Гарри, которая скоро может стать матерью двух близнецов, включили в шорт-лист для получения другого титула - "Time Person of the Year for 2018". Об этом сообщает "Daily Express".

Как отмечается в материале, история Меган - прекрасная сказка.

"В прошлом году голливудская актриса, получившая известность в телевизионных драмах "Suits" ("Костюмы"), стала иконой стиля и членом самой знаменитой королевской семьи в мире", - говорится в материале.

Королевская свадьба Меган и Гарри растрогала миллионы людей по всему миру и возобновила интерес к Британской монархии и ее новым молодым претендентам.

Меган получила титул герцогини Сассексской - официальный титул, который обозначил ее вступление в британскую королевскую семью.

Также Меган получила свой собственный герб, чтобы сопровождать ее совершенно новый королевский титул после замужества.

Герцогиня Сассекс выбрала два золотых луча на синем фоне, чтобы представить калифорнийское солнце и Тихий океан у побережья своего родного штата.

Но теперь Меган номинирована на новое звание - "Time Person of the Year for 2018". Так, после 12 месяцев жизни она вышла замуж за одного из самых подходящих холостяков в мире и создала отмеченную наградами кулинарную книгу, которая собирает деньги для выживших после пожара башни Гренфелл в 2017 году.

До своей жизни в качестве члена королевской семьи Меган была известна как защитница прав женщин и позиционировала себя как активистка, вдохновленная такими влиятельными женщинами, как принцесса Диана.

