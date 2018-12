Герцогиню Меган Маркл можуть нагородити новим титулом

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)

До свого життя як члена королівської сім'ї Меган Маркл була відома як захисниця прав жінок

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл, дружину британського принца Гаррі, яка скоро може стати матір'ю двох близнюків, включили у шорт-лист для отримання іншого титулу - "Time Person of the Year for 2018". Про це повідомляє "Daily Express".

Як зазначається в матеріалі, історія Меган - прекрасна казка.

"В минулому році голлівудська актриса, яка здобула популярність у телевізійних драмах "Suits" ("Костюми"), стала іконою стилю і членом самої відомої королівської родини у світі", - йдеться в матеріалі.

Королівське весілля Меган і Гаррі зворушила мільйони людей по всьому світу і відновила інтерес до Британської монархії та її нових молодих претендентів.

Меган отримала титул герцогині Сассексьскої - офіційний титул, який позначив її вступ у британську королівську сім'ю.

Також Меган отримала свій власний герб, щоб супроводжувати її абсолютно новий королівський титул після заміжжя.

Герцогиня Сассекська обрала два золотих променя на синьому тлі, щоб представити каліфорнійське сонце і Тихий океан біля узбережжя свого рідного штату.

Але тепер Меган номінована на нове звання - "Time Person of the Year for 2018". Так, після 12 місяців життя вона вийшла заміж за одного з найбільш підходящих холостяків у світі та створила зазначену нагородами кулінарну книгу, яка збирає гроші для тих, хто вижив після пожежі на вежі Гренфелл у 2017 році.

До свого життя як члена королівської сім'ї Меган була відома як захисниця прав жінок і позиціонувала себе як активістка, натхненна такими впливовими жінками, як принцеса Діана.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилися архівні фото Меган Маркл, зроблені в 2015 році на Мальті. Тоді американська актриса ще не була знайома з принцом Гаррі, своїм майбутнім чоловіком, і не знала, що стане герцогинею

Також ми писали про те, що Меган Маркл відвідала засновниць спільноти Hubb Community Kitchen і приготувала разом з ними обід для бездомних.

