В сети появились ранее неопубликованные фото Меган Маркл на Мальте

Тогда американская актриса еще не была знакома с принцем Гарри
В сети появились архивные фото Меган Маркл, сделанные в 2015 году на Мальте. Тогда американская актриса еще не была знакома с принцем Гарри, своим будущим мужем, и не знала, что станет герцогиней, пишет Daily Mail.
Как сообщает издание, Маркл отправилась на Мальту, чтобы больше узнать о своих корнях, ведь прапрабабушка герцогини родилась там в 1862 году.
Фото: Меган Маркл на Мальте (Kurt Arrigo/MEGA)
Во время поездки Меган также снялась в фотосессии для Elle UK.
"Эта поездка стала моей попыткой узнать, откуда я родом. Я почувствовала себя желанной гостьей – это нечто особенное и прекрасное. Мальтийцы были очень добры ко мне. Мой чемодан будет полон всякими мальтийскими угощениями",
– призналась Меган в интервью изданию в 2015 году.
Фото: Меган Маркл на Мальте (Kurt Arrigo/MEGA)
Напомним, Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри в 2016 году, а в мае 2018 года вышла за него замуж. Сейчас герцоги Сассекские ждут первенца — Меган станет мамой весной 2019 года.
Фото: Меган Маркл на Мальте (Kurt Arrigo/MEGA)
Ранее мы писали о том, что беременная Меган Маркл приготовила обед для бездомных. Герцогиня встретилась с основательницами Hubb Community Kitchen, с которыми несколько месяцев назад совместно выпустила кулинарную книгу "Вместе: поваренная книга нашего общества".
А также рассказывали о том, что Меган Маркл появилась на публике в грязных колготках.
Кстати, Кейт Миддлтон впервые высказалась о будущем ребенке Меган Маркл. Герцогиня Кэтрин также рассказала, что пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к Рождеству, а их семимесячный брат Луи быстро растет.
Видео: РБК-Украина