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В сети появились ранее неопубликованные фото Меган Маркл на Мальте

Lite » Звезды 29.11.2018 - 16:46
В сети появились ранее неопубликованные фото Меган Маркл на Мальте
Фото: Меган Маркл (royal.uk)

Тогда американская актриса еще не была знакома с принцем Гарри

В сети появились архивные фото Меган Маркл, сделанные в 2015 году на Мальте. Тогда американская актриса еще не была знакома с принцем Гарри, своим будущим мужем, и не знала, что станет герцогиней, пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, Маркл отправилась на Мальту, чтобы больше узнать о своих корнях, ведь прапрабабушка герцогини родилась там в 1862 году.

В сети появились ранее неопубликованные фото Меган Маркл на Мальте

Фото: Меган Маркл на Мальте (Kurt Arrigo/MEGA)

Во время поездки Меган также снялась в фотосессии для Elle UK.

"Эта поездка стала моей попыткой узнать, откуда я родом. Я почувствовала себя желанной гостьей – это нечто особенное и прекрасное. Мальтийцы были очень добры ко мне. Мой чемодан будет полон всякими мальтийскими угощениями",
– призналась Меган в интервью изданию в 2015 году.

 

Фото: Меган Маркл на Мальте (Kurt Arrigo/MEGA)

Напомним, Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри в 2016 году, а в мае 2018 года вышла за него замуж. Сейчас герцоги Сассекские ждут первенца — Меган станет мамой весной 2019 года.

 

Фото: Меган Маркл на Мальте (Kurt Arrigo/MEGA)

Ранее мы писали о том, что беременная Меган Маркл приготовила обед для бездомных. Герцогиня встретилась с основательницами Hubb Community Kitchen, с которыми несколько месяцев назад совместно выпустила кулинарную книгу "Вместе: поваренная книга нашего общества".

А также рассказывали о том, что Меган Маркл появилась на публике в грязных колготках.

Кстати, Кейт Миддлтон впервые высказалась о будущем ребенке Меган Маркл. Герцогиня Кэтрин также рассказала, что пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта готовятся к Рождеству, а их семимесячный брат Луи быстро растет.

Видео: РБК-Украина 

Кейт Миддлтон впервые высказалась о будущем ребенке Меган Маркл В сети всплыло фото счастливой Меган Маркл со своим бывшим парнем
Новости Украины МальтаМеган Марклкоролевская семья
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