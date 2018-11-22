Беременная Меган Маркл приготовила обед для бездомных

Фото: Меган Маркл (Getty Images)

Герцогиня Сассекская выбрала для визита короткое платье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая скоро станет матерью, посетила основательниц сообщества Hubb Community Kitchen и приготовила вместе с ними обед для бездомных. Об этом сообщили в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

21 ноября Меган Маркл встретилась с основательницами Hubb Community Kitchen, с которыми несколько месяцев назад совместно выпустила кулинарную книгу "Вместе: поваренная книга нашего общества".

Фото: Getty Images

Для визита беременная герцогиня Сассекская выбрала короткое платье винного оттенка, такого же тона пальто и ботильоны на небольшом каблуке.

После приветствия Меган Маркл отправилась вместе с женщинами на кухню, где помогла приготовить несколько блюд восточной кухни для 200 нуждающихся. В тот день для бездомных, престарелых и беженцев готовили курицу по-персидски, фаттех с ягнятиной по-египетски и рис с барбарисом.

Фото: Getty Images

Во время приготовления блюд Меган Маркл обговорила с женщинами из сообщества успешный старт продажи кулинарной книги. Основательницы Hubb Community Kitchen поблагодарили герцогиню Сассекскую за поддержку в запуске сборника рецептов и сообщили, что за вырученные $269 тысяч от продаж они смогли полностью переделать кухню и увеличить время ее работы.

Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы писали о том, что беременная Меган Маркл блистала на благотворительном концерте в Лондоне.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл появилась на публике в грязных колготках.

Видео: РБК-Украина