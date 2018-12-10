"Мечтала иметь мальчика и девочку": Меган Маркл родит близнецов

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (instagram.com kensingtonroyal)

Доказательством беременности двойней является быстро растущий живот и слова принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри станут счастливыми родителями двух близнецов. Об этом рассказал королевский инсайдер, который утверждает, что имеет доказательства этого утверждения. Приближенный к королевской семье сказал, что принц Гарри сам проговорился о близняшках. Об этом пишет британская газета Express.

Инсайдер сказал, что сам принц Гарри проговорился об ожидаемых "двойных проблемах". Источник также рассказал, кого ждут герцоги Сассекские.

"Они были заняты составлением списка имен детей, только для девочек. Гарри на седьмом небе от счастья! Он проговорился одному из приятелей, что впереди их ждет "двойная проблема". А также называл эту проблему "чудесными младенцами", Гарри никогда не выглядел счастливее", — рассказал инсайдер.

Друг королевской семьи также рассказал, что "Меган взволнована беременностью" и даже посещала доктора по лечению бесплодия до зачатия.

"Меган очень долго говорила о том, что хочет иметь близнецов. У ее лучшей подруги, Джессики Малруни, родились близнецы, и она всегда мечтала иметь мальчика и девочку, было бы идеально", — рассказал инсайдер.

Подозрения, что герцогиня беременна двойней, усилились после того, как папарацци запечатлели ее с огромным животом, хотя, по информации и срокам, Меган всего на пятом месяце ожидания. Будущую маму сфотографировали, когда она выходила из церкви после поминальной службы.

"Увеличенный вес и размер беременного живота не являются залогом того, что она беременна близнецами, но многие матери, родившие двойняшек, говорят, что быстрый рост живота подсказал им о "двойных проблемах", — поделился приближенный к королевской семье.

Напомним, что отец Меган Маркл показал милые открытки от дочери.

Ранее мы писали, что близкая подруга Меган Маркл рассказала о течении беременности герцогини.

Видео: РБК-Украина