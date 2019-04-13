У гармонії з собою: Віра Брежнєва розкрила секрет своєї краси

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка розповіла, що для неї справжня краса

Співачка Віра Брежнєва не раз завойовувала звання однієї з найкрасивіших жінок в шоу-бізнесі - і не дивно, адже у свої 37 років вона може похвалитися витонченою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. Як не раз розповідала сама артистка, цьому вона зобов'язана правильному харчуванню і регулярному спорту. Нещодавно ефектна красуня знялася в стильній фотосесії для російського журналу ОК, в якій позувала разом зі своєю подругою-моделлю Оленою Перміновою.

Брежнєва приміряла відверті боді і чорні колготки і вони з Пермінової виглядають ніби сестри. В інтерв'ю виданню співачка розповіла про те, що для неї справжня краса і в чому, на її думку, секрет привабливості жінки.

Фото: (ok-magazine.ru)

Віра вважає, що головне - в тому, що у нас всередині, адже зовнішню красу не так вже складно відкоригувати в наш час.

"В юності ми рівняємося на певні канони і всіх за ним рівняємо. І що таке справжня краса, починаєш розуміти лише з часом, з віком. Для мене справжня краса — це все-таки стан жінки зсередини. Зараз такі б'юті-можливості, які дозволяють будь-якій жінці "відредагувати" і вписати себе в будь-які канони. Але це краса зовні. Набагато важливіше те, що всередині: ставлення до життя, ставлення до людей, так і до всього. Тому бути красивою — це світитися зсередини, дарувати посмішки. Якщо у жінки блищать очі, ти на неї дивишся заворожено. А коли жінка ідеально складена, але від неї не виходить світла, тепла, немає в ній внутрішнього вогню, — твій погляд не затримується", - зазначила артистка.

Фото: (ok-magazine.ru)

Знаменитість намагається бути в гармонії з собою і приймати себе такою, яка вона є - хоча це зовсім не скасовує роботи над собою і своїм тілом. Проте ні до яких кардинальних заходів Брежнєва вдаватися не хоче.

"Я не хочу вдаватися до якихось кардинальних процедур, щоб виглядати як в юності. Для мене бути собою — це бути в гармонії з собою, приймати і любити себе такою, яка я є. Дуже багато дівчат у мене запитують: "А як полюбити себе?" Мені здається, що для початку потрібно навчитися себе поважати. Як? Як мінімум правильно харчуватися (це нелегко дається, бо хочеться їсти все підряд). Але коли я правильно харчуюся, я краще себе почуваю. І починаю поважати себе за те, що у мене є сила волі і вона допомагає мені стати краще. Те ж саме можна сказати і про тренування. Я ж можу не займатися — хто мене змусить? Але я тренуюся і тому виглядаю краще. Попрацювати, докласти зусиль, зробити — ще один привід для поваги. І ось коли від старань є результат, то разом з повагою починаєш любити себе", - поділилася співачка.

Фото: (ok-magazine.ru)

При цьому, як зізналася Віра, все це зовсім не легко їй дається і їй доводиться так само змушувати себе встати з дивана.

"Я відкрию великий секрет: я буваю лінива, як всі нормальні люди. Інколи мені не хочеться працювати над собою, мені не хочеться нічим займатися, я хочу валятися на дивані і нічого не робити. Все. Мені точно так само потрібно піднімати свій зад, точно так само рухатися назустріч мрії. І я це роблю. А значить, всі ми можемо. Тим більше для мене заняття спортом — це більше питання здоров'я і тільки в другу чергу — питання краси", - говорить артистка.

Фото: (ok-magazine.ru)

Шанувальники в черговий раз захопилися красою і мудрістю улюбленої співачки і поділилися своєю думкою в коментарях в її Instagram.

"Віра, ви як завжди прекрасні"

"Віра Брежнєва, ви номер 1 для нас, супер красуня"

"Коли у жінки все чудово в особистому плані - це Щасливі жінки! Таких видно здалеку"

"Віра, яка Ви красива, фігуриста жінка )) добре, що у Вас дочки )) гарних жінок стало ще більше"

"Веруня, виглядаєш одноліткою своєї подруги моделі )) спостерігала за фотами з відпочинку на Мальдівах)) так от і тіло в тебе молодше і красивіше"

"Жінка вогонь, так тримати))"

"Спасибі Віра, за те що ви є така"

"Віра, ви ні в яке порівняння з дівчиною поруч, модель - це ВИ: фігура, обличчя"

"Які граціозні, супер стильні, очі радіють!"

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва поділилася особистим досвідом відмови від цукру.

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