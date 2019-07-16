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"Фотограф бомбезный и модель красавица": Лилия Ребрик восхитила новым талантом дочери


Свою звездную маму фотограировала 7-летняя Диана

Лилия Ребрик не перестает восхищать многотысячную армию поклонников яркими пляжными образами. Напомним, что на данный момент украинская актриса и телеведущая наслаждается теплым солнцем и нежным морем в Турции, куда Лилия улетела всей семьей – с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной.  Теперь Лилия ежедневно засыпает подписчиков десятками фото с отдыха. При это большинство снимков публикуются в разделе instagram-сториз. 

Новый день и новая порция фото от Лилии. Более того, телеведущая продемонстрировала еще один эффектный образ. 

Так, на своей instagram-страничке Лилия опубликовала парочку фото, на который позирует в черном купальнике с трусиками с завышенной талией. К слову, этот тренд был актуален в прошлом летнем сезоне. Ондак он так полюбился модницам во всем мире, что “перекочевал” и в в 2019 год. 

Образ довершает длинная невесомая накидка белого цвета. На ножках - шлепанцы с романтичными бантиками. Волосы телеведущей распущены, глаза прикрывают солнцезащитные очки.

Стильная Лилия Ребрик на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При этом телеведущая подчеркнула, что фото сделала ее 7-летняя дочка Диана! 

“Привіт з відпочинку!) Ви мене часто запитуєте, хто мені робить такі живі фото. Знайомтесь - Діана Дика!” - подписала фото Ребрик. 

Кстати, муж Лилии Андрей даже снял бєкстейдж-видео фотопроцесса. При этом Андрей сопровождает видео забавными комментариями. Однако наиболее ценны его финальные слова: 

“Красивая женщина, конечно! Люблю тебя!” 

Видео: instagram.com/liliia.rebrik

  • Поклонники Лилии также поспешили оставить комментарии под ее новым постом: 
  • “Молодец ваш фотограф! Фото и вы на фото, Лиля, супер!” 
  • “Лилечка, вы прекрасны!”
  • “У талантливых родителей и дочурки такими же будут” 
  • “Значит есть жилка фотографа, фото ведь и правда живые, чудесные” 
  • “Как приятно слышать такие слова от мужа! А фотограф-супер! Хорошего отдыха!” 
  • “Фантастическая и потрясающая” 
  • “Фотограф бомбезный и модель красавица” 
  • “У вас прекрасный муж - с чувством юмора” 

Скриншот комметариев: instagram.com/liliia.rebri 

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото. Телеведущая просто светится от счастья! 

Ранее Лилия Ребрик показала фото родителей из семейного архива и поздравила их с годовщиной свадьбы. 

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