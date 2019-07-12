Креповая свадьба: Лилия Ребрик восхитила архивными фото родителей

Ребрик оставила родителям трогательное послание
Лилия Ребрки в последнее время все чаще и чаще показывает различные душевные моменты своей жизни. При этом в соцсетях украинской актрисы и телеведущей можно видеть не только фото мужа и дочек, но также ее родителей и других родственников.
На этот раз Ребрик приятно порадовала многотысячную армию подписчиков. Телеведущая показала поистине уникальные кадры из семейного архива. Так, на своей instagram-страничке Лилия показала старые свадебные фото родителей. Выяснилось, что родители телеведущей празднуют свадебную годовщину – 39 лет вместе. Кстати, в народе эта годовщина носит название "креповая свадьба". Своим названием эта годовщина обязана прочному материалу, нити которого плотно переплетены друг с другом. Так и в семье — на 39 году совместной жизни муж и жена представляют собой единое полотно, разорвать которое очень сложно.
На опубликованных кадрах мы видим родителей Лилии в молодости. Фото сделаны еще во время росписи. Также для сравнения Ребрик показала и фото родителей сейчас.
Родители Лилии Ребри отмечают свадебную годовщину – 39 лет вместе (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Скриншот поста: instagram.com/liliia.rebrik
"Мої красиві закохані батьки - як 39 років тому, так і сьогодні! Люблю вас! Вітаю з 39-ю річницею!" – подписала снимки актриса.
Поклонники Лилии также поспешили прокомментировать ее новый пост. Кстати, некоторые отметили, что Лилия больше похожа на отца.
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, до этого Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой. Телеведущая тогда подчеркнула, что на снимках далеко не все ее родственники.
Также Ребрик очаровала романтикой с мужем в Болгарии. Звездная пара наслаждалась отдыхом и работой в курортном городе Китен.