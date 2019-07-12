Креповая свадьба: Лилия Ребрик восхитила архивными фото родителей

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик оставила родителям трогательное послание

Лилия Ребрки в последнее время все чаще и чаще показывает различные душевные моменты своей жизни. При этом в соцсетях украинской актрисы и телеведущей можно видеть не только фото мужа и дочек, но также ее родителей и других родственников.

На этот раз Ребрик приятно порадовала многотысячную армию подписчиков. Телеведущая показала поистине уникальные кадры из семейного архива. Так, на своей instagram-страничке Лилия показала старые свадебные фото родителей. Выяснилось, что родители телеведущей празднуют свадебную годовщину – 39 лет вместе. Кстати, в народе эта годовщина носит название "креповая свадьба". Своим названием эта годовщина обязана прочному материалу, нити которого плотно переплетены друг с другом. Так и в семье — на 39 году совместной жизни муж и жена представляют собой единое полотно, разорвать которое очень сложно.

На опубликованных кадрах мы видим родителей Лилии в молодости. Фото сделаны еще во время росписи. Также для сравнения Ребрик показала и фото родителей сейчас.

Родители Лилии Ребри отмечают свадебную годовщину – 39 лет вместе (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот поста: instagram.com/liliia.rebrik

"Мої красиві закохані батьки - як 39 років тому, так і сьогодні! Люблю вас! Вітаю з 39-ю річницею!" – подписала снимки актриса.

Поклонники Лилии также поспешили прокомментировать ее новый пост. Кстати, некоторые отметили, что Лилия больше похожа на отца.

"На отца похожа!"

"Вы так на папу похожи"

"С возрастом еще красивее"

"Очень красивая пара! Поздравляю!"

"Будьте здоровы и счастливы в семейной жизни"

"Не знал, что у них свидетелем был Гарри Олдмен)"

"Какие красивые родители, поздравляю родителей с годовщиной, они настоящие молодцы, потому, что не всем удается столько лет жить вместе, и иметь такое любовь, которая через столько лет только крепнет. Счастья, вдохновения, долголетия""И у моих родителей сегодня годовщина свадьбы"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, до этого Лилия Ребрик растрогала сеть счастливым семейным фото и поделилась важной мечтой. Телеведущая тогда подчеркнула, что на снимках далеко не все ее родственники.

Также Ребрик очаровала романтикой с мужем в Болгарии. Звездная пара наслаждалась отдыхом и работой в курортном городе Китен.