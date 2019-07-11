Лилия Ребрик "взбодрила" известного актера эффектной пощечиной (видео)

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала экстремальный способ быстро прийти в себя

Лилия Ребрик не перестает восхищать поклонников соей многогранностью и энергичностью. Ведущая утреннего шоу встает ни свет ни заря, но успевает за день буквально все! В плотном графике знаменитости - съемки в кино, ведение мероприятий, работа на телевидение и обязательный пункт – время для родных и близких. В таком ритме Лилии необходимо все время быть в тонусе. Своим экстремальным и оригинальным рецептом бодрости звезда решила поделиться с поклонниками в Instagram.

Вместе с гостем программы, украинским актером и режиссером Ахтемом Сеитаблаевым она продемонстрировала, как можно молниеносно собраться и встряхнуться. Лилия замахнулась и .. дала звонкую пощечину своему партнеру по съемочной площадке. Ахтем схватился рукой за щеку и резко отвернулся. "Это достаточно странный способ поддержать или замотивировать", - растерянно заявил он.

Правда, оказалось, что разыгранная перед зрителями сцена – всего лишь искусная иллюзия и актерское мастерство.

"Акторські секретики бадьорого ранку. Але якщо ваш друг не актор, краще не практикуйте подібне, бо може образитися чи неправильно вас зрозуміти. Хоча… Дивлячись, які у вас наміри. Гарного дня вам бажаємо з Ахтем Сеітаблаев. П.С.: жоден актор під час цієї зйомки не постраждав", - заверила Лилия.

Под видео собралось немало комментариев от впечатленных пользователей сети. Некоторые из них "раскусили" суть фокуса и поспешили объяснить ее другим.

Лилия Ребрик и Ахтем Сеитаблаев (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Это школа актерского мастерства, в реальности пощечину партнер не получает, тут ловкость рук самого партера, а прекрасная партнерша делает замашку и все. Я вам так скажу - мега профессионально выполнено", - "раскрыла карты" одна из подписчиц Лилии, отметив, что хлопок руками делает партнер, имитируя звук удара.

Комментаторы также начали сочувствовать Ахтему и отметили профессионализм выполненного трюка.

"Гарний ляпас, майже не видно", "Ну, вы крута!", "Живенько!", "Улыбнуло", "Жаль Ахтема…", "Ой! Я малеха обалдела. То,что это такой прием,поняла со второго просмотра. Ахтем-красавчик", "Яркий удар", "Ахтема трохи шкода так бити", "Смачный" ляпас", - писали под впечатлением фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик пленила аппетитными форма в эффектном платье по фигуре с открытыми плечами.

Напомним, до этого Лилия Ребрик умилила сеть счастливым семейным кадром в кругу родных и поделилась заветной мечтой.