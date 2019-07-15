ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Берегите друг друга": Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.07.2019 - 12:32
"Берегите друг друга": Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото
Лилия Ребрик с мужем Андреем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик просто светится от счастья

Лилия Ребрик находится на данный момент на долгожданном отдыхе с мужем и дочками в Турции. При этом украинская актриса и телеведущая буквально засыпает многотысячную армию поклонников очень милыми и трогательными фото с отдыха. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала целый фотоальбом, по которому можно проследить, как же отдыхает вся семья.

На фото вместе с Лилией видим ее супруга – хореографа Андрея Дикого. Кстати, из-за фамилии мужа Лилия часто пишет под своими постами - #дикасімейка. Также на душевных снимках со своими звездными родителями позируют дочки Диана и Полина, которой совсем недавно исполнился год. Кстати, до этого Лилия и Андрей не спешили показывать лицо дочери. Теперь же публикуют целые альбомы с ее участием.

Семья организовала себе фотосессию на берегу Средиземного моря в лучах заходящего солнца. Лилия с дочками позируют в модных купальниках. При этом у Лилии и Полины похожие полосатые купальники. А вот Диана выбрала красный купальник.

&quot;Берегите друг друга&quot;: Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Мама с дочками ходит и бегает по пляжу, купается в море, просто позируют на его фоне… Снимков получилось много!

"Мої модні подружки! Андрій, як ми раніше жили без них? #щастяє #дикасімейка #мамадвохдівчаток" – подписала один из кадров Лилия.

&quot;Берегите друг друга&quot;: Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

&quot;Берегите друг друга&quot;: Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

Лилия Ребрик с дочками в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А еще чуть позже Ребрик показала семейный ужин… и очередную порцию ярких фото с мужем и дочками. На этот раз семья выбралась на прогулку. Все нарядные – в ярких летних образах. Позируют на зеленой лужайке, на фоне небольшого водопада.

Также Лилия показала романтичное фото с мужем, который держит свою возлюбленную на руках.

"Навіть просто зробити фото вдвох, коли ти на відпочинку з двома дітьми - це вже щастя). Дякую, Андрій. #дикасімейка#літо2019 #туреччина" – пишет Ребрик.

&quot;Берегите друг друга&quot;: Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

&quot;Берегите друг друга&quot;: Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

Лилия Ребри и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои отзывы под ее новыми фото:

  • "Обожаю вашу дикую семейку"
  • "Не могу вами налюбоваться, Лилия, обожаю вашу семейку"
  • "Какие же вы - классные и солнечные!) заряжаюсь, глядя на ваши фото"
  • "Какие же вы классные и настоящие"
  • "Как ему повезло.... Носить на руках самую красивую девочку"
  • "Вы самые прекрасные. Обожаю Вас!"
  • "Очень похожи друг на друга на этом фото))"
  • "Какие вы Классные!!!! Берегите друг друга!"

&quot;Берегите друг друга&quot;: Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее Лилия Ребрик показала фото родителей из семейного архива и поздравила их с годовщиной свадьбы.

Напомним, что Лилия Ребрик умилила счастливым семейным кадром и поделилась давней мечтой.

Креповая свадьба: Лилия Ребрик восхитила архивными фото родителей Лилия Ребрик "взбодрила" известного актера эффектной пощечиной (видео)
Новости Украины Лилия Ребрик
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь