"Берегите друг друга": Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото

Лилия Ребрик с мужем Андреем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик просто светится от счастья

Лилия Ребрик находится на данный момент на долгожданном отдыхе с мужем и дочками в Турции. При этом украинская актриса и телеведущая буквально засыпает многотысячную армию поклонников очень милыми и трогательными фото с отдыха. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала целый фотоальбом, по которому можно проследить, как же отдыхает вся семья.

На фото вместе с Лилией видим ее супруга – хореографа Андрея Дикого. Кстати, из-за фамилии мужа Лилия часто пишет под своими постами - #дикасімейка. Также на душевных снимках со своими звездными родителями позируют дочки Диана и Полина, которой совсем недавно исполнился год. Кстати, до этого Лилия и Андрей не спешили показывать лицо дочери. Теперь же публикуют целые альбомы с ее участием.

Семья организовала себе фотосессию на берегу Средиземного моря в лучах заходящего солнца. Лилия с дочками позируют в модных купальниках. При этом у Лилии и Полины похожие полосатые купальники. А вот Диана выбрала красный купальник.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Мама с дочками ходит и бегает по пляжу, купается в море, просто позируют на его фоне… Снимков получилось много!

"Мої модні подружки! Андрій, як ми раніше жили без них? #щастяє #дикасімейка #мамадвохдівчаток" – подписала один из кадров Лилия.

Лилия Ребрик с дочками в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А еще чуть позже Ребрик показала семейный ужин… и очередную порцию ярких фото с мужем и дочками. На этот раз семья выбралась на прогулку. Все нарядные – в ярких летних образах. Позируют на зеленой лужайке, на фоне небольшого водопада.

Также Лилия показала романтичное фото с мужем, который держит свою возлюбленную на руках.

"Навіть просто зробити фото вдвох, коли ти на відпочинку з двома дітьми - це вже щастя). Дякую, Андрій. #дикасімейка#літо2019 #туреччина" – пишет Ребрик.

Лилия Ребри и Андрей Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои отзывы под ее новыми фото:

"Обожаю вашу дикую семейку"

"Не могу вами налюбоваться, Лилия, обожаю вашу семейку"

"Какие же вы - классные и солнечные!) заряжаюсь, глядя на ваши фото"

"Какие же вы классные и настоящие"

"Как ему повезло.... Носить на руках самую красивую девочку"

"Вы самые прекрасные. Обожаю Вас!"

"Очень похожи друг на друга на этом фото))"

"Какие вы Классные!!!! Берегите друг друга!"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее Лилия Ребрик показала фото родителей из семейного архива и поздравила их с годовщиной свадьбы.

Напомним, что Лилия Ребрик умилила счастливым семейным кадром и поделилась давней мечтой.