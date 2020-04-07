Фитнес-красотка: Каменских в коротком топе и облегающих легинсах соблазняет покатыми бедрами

Поклонники поблагодарили Настю за тренировки
Настя Каменских не перестает делится различными полезными лайфхаками со своими фолловерами. Во время карантина и домашней самоизоляции украинским звездам приходится как-то выкручиваться. Поэтому селебритис активно используют возможность прямых трансляций в сети instagram. Каменских через день проводит тренировки онлайн. Певица решила продолжить спортивную тему. И свой новый пост посвятила полезным приложениям на смартфон, которыми пользуется сама.
Так, среди любимых приложений Насти те, которые позволяют регулировать питание и даже водный баланс!
“Собрала для вас список приложений, которые помогают контролировать питание, водный баланс и занятия спортом”, — отмечает Каменских.
Итак, список приложений, которыми активно пользуется Настя:
“Как вам пост? Продолжать писать на тему моего здорового образа жизни?” — уточняет певица. Конечно же, фолловеры Насти всеми руками “за” подобные полезности от любимицы.
Фото: instagram.com/kamenskux
К слову, свой новый мотивационный пост Каменских сопроводила тематическим фото. В кадре Настя позирует в спортивном наряде. На исполнительнице — белый укороченный топ с ее инициалами NK. А также облегающие черные лосины, которые подчеркивают эффектные формы красотки.
Поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие поблагодарили Каменских за проведенные тренировки.
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Напомним, ранее Настя Каменских показала закулисье репетиций шоу Голос страны-10.