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Фитнес-красотка: Каменских в коротком топе и облегающих легинсах соблазняет покатыми бедрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 14:56
Фитнес-красотка: Каменских в коротком топе и облегающих легинсах соблазняет покатыми бедрами
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники поблагодарили Настю за тренировки

Настя Каменских не перестает делится различными полезными лайфхаками со своими фолловерами. Во время карантина и домашней самоизоляции украинским звездам приходится как-то выкручиваться. Поэтому селебритис активно используют возможность прямых трансляций в сети instagram. Каменских через день проводит тренировки онлайн. Певица решила продолжить спортивную тему. И свой новый пост посвятила полезным приложениям на смартфон, которыми пользуется сама.

Так, среди любимых приложений Насти те, которые позволяют регулировать питание и даже водный баланс!

“Собрала для вас список приложений, которые помогают контролировать питание, водный баланс и занятия спортом”, — отмечает Каменских.

Итак, список приложений, которыми активно пользуется Настя:

  • FatSecret. Здесь собрана информация обо всех продуктах, и даже о многих готовых блюдах. В нем вы можете легко подсчитывать калории и вести дневник питания.
  • Endomodo. Вы наверняка видели в сторис друзей скрины маршрутов их бега. Или велотренировок, или катания на роликах. Эта аппка подсчитывает расстояние, ваш темп, сожженные калории и многое другое!⠀
  • Waterbalance. Высчитает нужное количество воды и будет напоминать вам, когда вам нужно выпить ее.
  • Sleep Cycle. Сейчас, пока мы дома, есть возможность нормализовать свой сон. Приложение считает, когда вам лучше просыпаться и анализирует, почему вы спите хорошо или плохо в разные дни.

“Как вам пост? Продолжать писать на тему моего здорового образа жизни?” — уточняет певица. Конечно же, фолловеры Насти всеми руками “за” подобные полезности от любимицы.

Фитнес-красотка: Каменских в коротком топе и облегающих легинсах соблазняет покатыми бедрами

Фото: instagram.com/kamenskux

К слову, свой новый мотивационный пост Каменских сопроводила тематическим фото. В кадре Настя позирует в спортивном наряде. На исполнительнице — белый укороченный топ с ее инициалами NK. А также облегающие черные лосины, которые подчеркивают эффектные формы красотки.

Поклонники певицы поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новым фото. Многие поблагодарили Каменских за проведенные тренировки.

  • “Настя, хотела поблагодарить за наши тренировки, это ооочень круто! Мне не совсем сложно, я делаю все в своё удовольствие и получаю от этого такооой кайф! Спасибо тебе большое за такую возможность”
  • “Настя, спасибо за тренировочку, ноги болят”
  • “Настенька, у меня после вчерашних тренировки болит 5 точка((“
  • “Супер пост, спасибо огромное”
  • “Супер! Спасибо за полезность!!”
  • “Fat secret - это мой спутник был в прошлом,когда я сидел на массе и который сделал за меня всю грязную работу подсчета калорий. Очень крутые приложения, спасибо”
  • “Спасибо большое, конечно, продолжай писать такие посты”
  • “Очень полезный пост побольше таких постов”

Фитнес-красотка: Каменских в коротком топе и облегающих легинсах соблазняет покатыми бедрами

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских показала закулисье репетиций шоу Голос страны-10.

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