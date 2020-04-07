Фітнес-красуня: Каменських в короткому топі і облягаючих легінсах спокушає похилими стегнами

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники подякували Насті за тренування

Настя Каменських не перестає ділиться різними корисними лайфхаками зі своїми фоловерами. Під час карантину та домашньої самоізоляції українським зіркам доводиться якось викручуватися. Тому селебрітіс активно використовують можливість прямих трансляцій в мережі instagram. Каменських через день проводить тренування онлайн. Співачка вирішила продовжити спортивну тему. І свій новий пост присвятила корисним програм на смартфон, якими користується сама.

Так, серед улюблених додатків Насті ті, які дозволяють регулювати харчування і навіть водний баланс!

"Зібрала для вас список додатків, які допомагають контролювати харчування, водний баланс і заняття спортом", — зазначає Каменських.

Отже, список додатків, якими активно користується Настя:

FatSecret. Тут зібрана інформація про всі продукти, і навіть про багатьом готовим стравам. У ньому ви можете вести легко підраховувати калорії і вести щоденник харчування.

Endomodo. Ви напевно бачили в сторіс друзів скріни маршрутів їх бігу. Або велотренировок, або катання на роликах. Ця аппка підраховує відстань, ваш темп, спалені калорії і багато іншого!⠀

Waterbalance. Вирахує потрібну кількість води і буде нагадувати вам, коли вам потрібно випити її.

Sleep Cycle. Зараз, поки ми вдома, є можливість нормалізувати свій сон. Додаток підраховує, коли вам краще прокидатися і аналізує, чому ви спите добре чи погано в різні дні.

“Як вам пост? Продовжувати писати на тему мого здорового способу життя?" — уточнює співачка. Звичайно ж, фолловери Насті всіма руками "за" подібні корисності від улюблениці.

Фото: instagram.com/kamenskux

До речі, свій новий мотиваційний пост Каменських супроводила тематичним фото. В кадрі Настя позує в спортивному вбранні. На виконавиці — білий укорочений топ з її ініціалами NK. А також облягаючі чорні лосини, які підкреслюють ефектні форми красуні.

Шанувальники співачки поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото. Багато подякували Каменських за проведені тренування.

“Настя, хотіла подякувати за наші тренування, це дуууже круто! Мені не зовсім складно, я роблю все в своє задоволення і отримую від цього такооой кайф! Спасибі тобі велике за таку можливість"

"Настя, дякую за тренировочку, ноги болять"

“Настуся, у мене після вчорашніх тренування болить 5 точка((“

"Супер пост, спасибі величезне"

“Супер! Спасибі за корисність!!"

“Fat secret - це мій супутник був у минулому,коли я сидів на масі і який зробив за мене всю брудну роботу підрахунку калорій Дуже круті додатки, спасибі"

"Спасибі велике, звичайно, продовжуй писати такі пости"

"Дуже корисний пост побільше таких постів"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала лаштунки репетиції шоу Голос країни-10.