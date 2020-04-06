Настя Каменских показала закулисье репетиций шоу Голос страны-10

Настя Каменских (фото: 1+1)

Настя отметила, что уже прошла весь тот путь, который проходят участники проекта

Тренер юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни» Настя Каменских показала, как проходят репетиции участников команды NK и Потапа в своем новом видеоблоге на YouTube.

«Это большое удовольствие помогать людям начинать свой творческий путь, продолжать его и открывать новые грани себя. Чтобы получилось классное шоу, иногда участникам нужно не просто вложить силы в номер, но и где-то переступить через себя, покинуть свою зону комфорта. Как это было - смотрите в моем видеоблоге», - прокомментировала Каменсикх.

В ходе репетиции и работы с каждым участником важно не просто дать профессиональную техническую подсказку, но и поддержать морально. NK, имея солидный опыт наставника в вокальном шоу, знает, как заставить молодого артиста поверить в себя и настроить на хорошее выступление.

«Номер в эфире занимает всего несколько минут, но каждый участник к нему долго готовится. Они переживают очень, и каждого нужно поддержать. Я уже прошла весь этот путь, поэтому знаю, какие слова подобрать, как мотивировать и настроить на нужную волну каждого исполнителя. «Голос країни» - невероятный проект, который дает много возможностей. Я верю и знаю, что каждый участник нашей команды, даже тот, кто покинул шоу, успешно продолжит свой творческий путь», - добавила певица.

Команда Насти Каменских и Потапа соединила в себе бесценный опыт Насти Каменских, которая завоевала не только множество наград в Украине, но и покоряет своим творчеством Латинскую Америку, и профессиональный взгляд успешного продюсера и хитмейкера Алексея Потапенко: «Наша тренерская команда крута тем, что я могу передать свой опыт работы как на украинском рынке, так и в Латинской Америке, США, Канаде и других странах. А Алексей, в свою очередь, - как опытный продюсер и хитмейкер».

Каменских и Потап были не готовы потерять еще одну участницу, которая впечатлила своим выступлением, поэтому впервые в истории шоу предложили двум вокалистам объединиться в дуэт. Таким образом, они подарили шанс продолжить участие в шоу еще одной участнице: в прямых эфирах выступят Ерлан Байбазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко и дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.