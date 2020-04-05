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Домашняя кошечка: Настя Каменских очаровала милым фото в пижаме

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2020 - 17:28
Домашняя кошечка: Настя Каменских очаровала милым фото в пижаме
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В воскресенье певица позволяет себе расслабиться и полениться

Даже во время карантина, который в Украине продлили до 24 апреля, да еще и ужесточили правила, Настя Каменских не дает себе поддаться лени и заставляет придерживаться режима и тренироваться. Недавно она провела онлайн тренировку для поклонников вместе с мужем Потапом - звездная пара хорошо поработала над верхней частью тела! Кроме того, артистка проводит подобные фитнес-эфиры через день. Однако один день в неделю она все же оставляет для того, чтобы расслабиться по полной - и это воскресенье.

Настя опубликовала в Instagram милое и уютное домашнее фото, на котором она стоит возле стены с задумчивой улыбкой. При этом на певице очаровательная пижама бежевого цвета, а на лицо она не поленилась нанести легкий макияж.

Каменских сопроводила публикацию подписью на английском языке: "Воскресенье - день для небольшого расслабления. Хороших всем выходных".

Домашняя кошечка: Настя Каменских очаровала милым фото в пижаме

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

За несколько часов снимок набрал более 50 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев - такой домашний образ Насти явно пришелся по душе поклонникам.

  • Куколка шикарная
  • Классная пижамка. И ты красотка
  • Ай да Настя ай да КРАСУНЯ!!!
  • Прекрасная NK
  • Повезло Потапу
  • Да чего же ты прелестна
  • Гарна піжамка
  • Вы всегда супер!!!!
  • Приятная женщина всё таки )
  • Гарно виглядаєте,витончено і красиво.
  • Вау
  • Ты красивая

Домашняя кошечка: Настя Каменских очаровала милым фото в пижаме

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских рассекретила действенный способ борьбы с ленью и научила, как держать себя в тонусе.

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