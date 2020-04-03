Потап и Настя Каменских показали в прямом эфире, как худеют вместе

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Потап также делился советами

Настя Каменских продолжает радовать поклонников своими прямыми эфирами в сети instagram. Отметим, что украинские звезды просто таки “атаковали” эту соцсеть. На период карантина (а это до 24 апреля) в Украине отменены какие-либо публичные мероприятия: концерты, вечеринки, презентации и т.д. Так что украинские селебритис буквально остались без работы и вынуждены хоть как-то напоминать о себе поклонникам. Поэтому прямые эфиры как никогда кстати! Каменских решила на время “переквалифицироваться” в фитнес-тренера. Певица через день проводит тренировки. Сегодня, 3 апреля, к своей возлюбленной присоединился Потап.

Отметим, что Настя проводит свои фитнес-эфиры через день. Как правило, в 9:00 утра. До этого Настя всегда выходила в эфиры сама. Один раз — со своим тренером Андреем Хомицким. А вот Потап, к сожалению, не мог помочь своей возлюбленной. Как признался ранее музыкант, он длительное время был вынужден принимать антибиотики. Рэперу удалили сразу три коренных зуба!

“Вырвал зубы! У меня на фоне адской боли от того, что мне удалили три коренных зуба, обколотый и под антибиотиками, я все время на "высадке". Я все время ищу лекарство!" — говорил Потап.

Теперь же исполнитель также может приступить к тренировкам. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале "Glam Wish".

В начале тренировки Настя призналась, что у нее жуткая крепатура из-за этих онлайн-эфиров.

“Вообще так нельзя! Если вы думаете, что Настя не устала… Она вчера принимала ванну, потому что у нее была жуткая крепатура. Ты бы, кстати, тоже их пощадила. Поэтому я буду сегодня показывать облегченный варианты упражнений, чтобы вы не убили себя случайно на этих тренировках”, — отметил Потап.

А вот Настя поспешила успокоить. Совместное занятие с Потапом она решила сделать более облегченным — с акцентом на руки.

“Мы будем делать с вами ручки, не будем друг друга насиловать, — улыбается Настя. — Но все равно нужно поработать. Сегодня у нас будет верхняя часть”.

Ну что же, как обычно, начинаем с разминки — сверху вниз. То есть начинаем с головы. И кстати, на фоне Потап всегда показывал альтернативный вариант тех или иных упражнений. К примеру, Потап отметил, что не всем может подойти вращение головы во время разминки! Поэтому можете делать повороты прямо-назад, вправо-влево.