"Финал был таким": Тищенко показал, как "взял реванш" после Танцев со звездами

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ресторатор решил реабилитироваться после поражения на танцевальном шоу

Украинский ресторатор и экс-участник проекта Танцев со звездами Николай Тищенко, котрый сейчас с женой Аллой Барановской и сыном отдыхает в Таиланде, показал, каким должен был быть настоящий финал проекта. Забавным видео телеведущий поделился в Instagram.

Жена ресторатора сняла на камеру, как Николай лихо отплясывает в одном из местных клубов в компании своей партнерши по шоу, хореографа и экс-участницы группы "NikitA" Анастасии Кумейко (NANA), которая вместе со своим возлюбленным, композитором Русланом Квинтой, составила компанию семейной паре на отдыхе.

"Финал танцев со звездами по контракту был таким", - подписала веселый и зажигательный ролик Алла.

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Фото: Анастасия Кумейко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Фото: Николай Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Примечательно, что Анастасия умудрилась заболеть по прилету в Таиланд и пару дней пролежала в номере с температурой, глотая таблетки и пытаясь сбить температуру. Позже звезда пошла на поправку и смогла присоединится к компании отдыхающих.

Ранее жена Николая Тищенко, модель Алла Барановская покрасовалась в модном купальнике с анималистичным принтом.

Также супруга Николая Тищенко рассказала о том, что похудела на 10 килограмм и с удовольствием продемонстрировала точеную фигуру в разнообразных купальниках, подчеркнувших ее стройность.

К слову, Аллу Барановскую жестко раскритиковали в сети из-за откровенного новогоднего наряда. Девушка предпочла для встречи праздника "голое платье", что повлекло массу осуждающих отзывов.