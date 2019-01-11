Жена Тищенко в купальнике показала, как носить анималистичный принт

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Алла Барановская "выгуляла" модный купальник на отдыхе в Таиланде

23-летняя Алла Барановская, супруга известного украинского ресторатора и телеведущего Николая Тищенко, которая ранее вызвала бурные обсуждения в сети своим откровенным новогодним нарядом, похвасталась в сети стройной фигурой. Вместе с мужем и детьми она сейчас отдыхает в Таиланде и взяла с собой целый набор ярких купальников, которые с удовольствием демонстрирует подписчикам в Instagram.

Барановская поделилась свежим фото с их роскошной виллы, на котором она позирует у бассейна в модном леопардовом купальнике и соломенной шляпе, а также солнцезащитных очках. Отметим, что анималистичный принт - один из главных трендов на данный момент.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Остров засыпает:) Модницы! Что думаете насчет принта animal? Да/нет? Мне в этой модели купальника так он понра", - поинтересовалась у фанов Алла.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Практически все поклонники сошлись во мнении, что ей подобный купальник с анималистичным принтом очень идет, а также выразили восхищение точеной фигурой молодой мамы.

"В этой модели и с шляпкой отлично вы красотка", "Выглядите супер!", "Ти дуже гарна!!", "В этом образе animal супер", "Я за такой принт, главное, чтобы все в меру", "Вам очень идет, и если напишут что нет, то знайте завидуют!", "Ты красотка, принт супер", "Очень нравится", "В таком образе ЗА, стильно и красиво, особенно со шляпкой. Этот принт ненавязчивый", "Алла, вам очень идет. А еще фигурка супер", "Классный купальник и Вам идет. А принт сайчас на пике моды", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Жена Тищенко также опубликовала трогательный семейный снимок с мужем и сыночком Давидом, которому скоро исполнится два года. Она заверила, что они серьезно подошли к безопасности малыша и тщательно за ним наблюдают у воды.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Доброе утро от нашей семьи! Сегодня на завтрак арбуз. Буся фанатеет от арбуза и ананаса. Кормит папу. P.s. Ребят, не волнуйтесь насчет бассейна и Давида! Он под таким присмотром, как самый ценный экспонат, знает, что в воду заходить нельзя и плитка мокрая тоже знает)) У нас дома везде пол из камня, с рождения сын привык)) Поспешил мокрый по плитке .. упал))) всех целую", - написала Барановская.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее Алла Барановская поделилась яркими фото из Таиланда и рассказала, что похудела на 10 килограммов и весьма довольна своей фигурой.

Кстати, молодая мама Светлана Лобода восхитила сеть, показав грудь и ягодицы в купальнике.