"Фінал був таким": Тищенко показав, як "взяв реванш" після Танців з зірками

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Ресторатор вирішив реабілітуватися після поразки на танцювальному шоу

Український ресторатор і екс-учасник проекту Танці з зірками Микола Тищенко, який нині з дружиною Аллою Барановською і сином відпочиває в Таїланді, показав, яким повинен був бути справжній фінал проекту. Кумедним відео телеведучий поділився в Instagram.

Дружина ресторатора зняла на камеру, як Микола хвацько витанцьовує в одному з місцевих клубів в компанії своєї партнерки по шоу, хореографа і екс-учасниці гурту "NikitA" Анастасії Кумейко (NANA), яка разом зі своїм коханим, композитором Русланом Квінтою, склала компанію сімейній парі на відпочинку.

"Фінал танців з зірками за контрактом був таким", - підписала веселий і запальний ролик Алла.

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Фото: Анастасія Кумейко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Фото: Микола Тищенко (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Примітно, що Анастасія примудрилася захворіти по прильоту в Таїланд і пару днів пролежала в номері з температурою, ковтаючи таблетки і намагаючись збити температуру. Пізніше зірка пішла на поправку і змогла приєднається до компанії відпочиваючих.

Раніше дружина Миколи Тищенка, модель Алла Барановська покрасувалася в модному купальнику з анімалістичним принтом.

Також дружина Миколи Тищенко розповіла про те, що схудла на 10 кілограм і з задоволенням продемонструвала фігуру в різноманітних купальниках, що підкреслили її стрункість.

До речі, Аллу Барановкську жорстко розкритикували в мережі через відверте новорічне вбрання. Дівчина віддала перевагу для зустрічі свята "голу сукню", що спричинило масу засуджують відгуків.