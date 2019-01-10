"Похудела на 10 кг": жена Тищенко поделилась яркими фото из Таиланда

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Звездное семейство наслаждается отдыхом на берегу океана

Жена известного украинского ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Алла Барановская, которя вызвала бурные обсуждения в сети своим откровенным новогодним нарядом, поделилась с поклонниками красочными фото с семейного отдыха в Таиланде. Звездная пара вместе с маленьким сыном сняла виллу у океана и наслаждается роскошной природой и погодой райского местечка.

На своей странице в Instagram Алла, которая накануне поездки умудрилась заболеть, показала, как проходит отпуск и рассказала о своем самочувствии.

"С того момента как мы зашли в первый самолет произошло столько событий, что я решила оставить все нюансы вне сети. Три дня треша. Иногда мне кажется, что судьба уж чересчур требовательна ко мне. Испытания еще не закончились!)) Но есть хорошие новости! На острове прекрасная погода, хотя первый канал и пытался тут все затопить)) Тайцы вообще смотрят на меня косо, когда спрашиваю о самом страшном урагане)) И вторая новость, я излечилась просто так без каких-либо таблеток. Достаточно было просто ступить на островную землю) Это был не вирус, не грипп. Усталость и измотанность организма дали 39. Всех целую!" - написала Барановская.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

23-летняя девушка также продемонстрировала стройную фигуру в ярком желтом купальнике и сообщила, что похудела на 10 килограммов.

"Кроме купальников, ничего не брала сюда. Купальники будут разные:)) Не все привычны для глаз, прошу мою попу оставить в покое, она похудела на 10 кг и очень этому рада", - похвасталась супруга ресторатора.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

На ярких снимках она позирует у бассейна с потрясающим видом на океан.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Подписчики Аллы восхитились ее фотографиями и отметили, что она и так была очень стройная. Некоторые попросили девушку поделиться секретом похудения.

"Вы такая стройная были и в прошлом году.. какие 10 кг. Покажите в сравнении с прошлым годом фото)";

"Расскажите пожалуйста, как худели ? Спорт, питание? Выглядите потрясно";

"Алла у вас потрясающая энергетика )))";

"Красивая, женственная фигура, уже жду фото в новом купальнике)";

"Какие 10 кг, вы уж извините, но смотрела ваши фото с прошлого года, вы там такая же, может даже чуть меньше...";

"Не вижу разницу с попой в прошлом году, видимо был фотожоп)))", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Кроме того, Барановская опубликовала милые кадры с почти двухлетним сыном Давидом в "историях" своего аккаунта.

Фото: (instagram.com/allabonya)

Николай Тищенко также поделился фотографиями с тайского отдыха. На снимках он загорает у бассейна, а также играет с малышом - "готовит" с ним суп.

Фото: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Кроме того, он показал, как готовил ужин для семьи.

"На ужин паста! Готовить для домашних одно удовольствие! Пока не хочется никуда выезжать! Какое ваше любимое блюдо семейное? Что готовите дома на ужин?" - поделился ресторатор.

Фото: (instagram.com/nikolaytyshchenko)

Напомним, Настя Каменских заинтриговала поклонников "влюбленным" фото из Мексики. В подписи к фото певица уточнила, мол, снимок был сделан "ее любовью". Некоторые фаны предположили, что это продюсер Потап, с которым артистке давно приписывают роман.

Кстати, Катя Осадчая поделилась ярким фото в образе "спасательницы Малибу" с острова Маврикий, где она отдыхает с мужем.