Жена Тищенко взбудоражила сеть "голым" платьем на Новый год

Фото: Алла Барановская и Николай Тищенко (instagram.com/allabonya)

Алла отметила, что долго не могла решиться надеть такое платье, но в итоге не пожалела

Жена известного украинского ресторатора и телеведущего Николая Тищенко Алла Барановская вызвала бурные обсуждения в сети своим выбором наряда для новогодней вечеринки. Снимки с торжества 23-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Алла выбрала для праздника весьма провокационное "голое" платье - наряд состоял из черного боди, а сверху - полностью прозрачная блестящая ткань, которая покрывала руки и ноги. Сверху Барановская набросила полосатую шубу.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она призналась, что не сразу решилась выбрать именно этот наряд.

"Платье, на которое я долго не могла решиться. В итоге прочувствовала всю силу женских ног вчера. Надену еще. Родители отругали вчера сильно. Самое резонансное платье за все мои 23", - написала Алла под одним из снимков.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Супруга Тищенко также поздравила всех с Новым годом: "В этот Новый год мне хочется пожелать только одного! Мира! Свободы! Независимости! Мы будем за свою страну до конца".

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Не все поклонники положительно восприняли подобный образ модели, на что она отреагировала под фото с лучшей подругой.

"Начиталась я вчера конечно много:))) Заходила на странички и понимала, что даже не могу обижаться. Если человек с фиолетовыми тенями и белыми ядовитыми волосами считает, что я забыла "одеть" трусы, я готова простить и улыбнуться!) P.s. Раз в год нужно сделать фото с лучшей подружкой", - прокомментировала Алла.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она также рассказала о своей прическе - для вечеринки Барановская решила сделать эффект мокрых волос.

"Девочки! Не ждите пока тренд станет трендом:)) Я делаю укладки 2-3 раза в неделю и моя душа вечно требует эксперимента! На Новый год мне хотелось создать провокационный образ! И выглядеть не как всегда:) Мы отмечали в своем окружении, это был не официальный выход на дорожку, по этому я могла позволить себе чуть больше чем всегда:) Мокрый эффект на волосах это очень стильно! Мало кто решается его делать, пока он не в тренде! Но я осталась очень довольна такой укладкой! Считаю что под это платье либо мокрый эффект, либо хвост/гулька/ровный волос распущенный слегка с объемом ! Любые другие локоны (особенно сильно накрученные) испортят образ и он будет на грани вульгарного :) Но у всех своя точка зрения", - сообщила девушка.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Позже под совместным фото с мужем Алла призналась, что сильно заболела и пошутила, что это, вероятно, из-за сглаза.

"А если отойти от Инстаграм ленты, то я жутко заболела:)) Сглаз голой попы сработал)) Говорила мужу, шубу нужно подлиннее)) в общем 39.5. За пару дней до вылета)) Все как обычно у меня!))" - пожаловалась молодая мама.

Отметим, что многим подписчикам образ Барановской понравился, и они призвали никого не слушать.

"Платье с прической отлично гармонирует к тому же это Новый год, не это ли повод выгулять такой нестандартный наряд. Алла, вы выглядели шикарно, не обращайте внимания!";

"Платье огонь и вы как публичная личность имеете право на любой образ Да вообще имеете право, это ваша жизнь))";

"С такими ногами не грех и без трусов ходить!";

"Алла, Ви були прекрасною. р.с. Людям з синями тенями не зрозуміти";

"Смело и провокативно, мне нравится, половина из тех, кто пишет, что это прям ужасно, прозрачно и т.д, просто никогда не смогут такое надеть из-за состояния своего тела + комплексов и просто завидуют", - пишут поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Некоторые же посчитали платье чересчур откровенным и написали, что Алла была "в трусах".

"Вообще вы всегда выглядите очень красиво, но сейчас,как-то как "без трусов, но в шляпе". Может, если б другой верх сюда... Хотя,с такими красивыми стройными ногами,вам можно все";

"А само платье-то где?";

"Главное что трусы не забыла одеть";

"Нелепый наряд (((С вашей фигурой и возможностями можно было выбрать более лучший наряд!!!!";

"Платье? Да никак, его нету. эта сетка для артистов а не для простых смертных", - считают фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Напомним, королева Дании Маргрете II восхитила роскошным коралловым платьем на новогоднем приеме.

Мы также писали о том, что Мишель Обама вышла в свет в ярком платье и сапогах за 4 тысячи долларов. На презентацию своей новой книги "Становление" в Нью-Йорке супруга экс-президента США пришла в очень эффектном и запоминающемся образе.

Кстати, Николай Тищенко снялся в романтической фотосессии с женой.