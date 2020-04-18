Фигура – огонь: Настя Каменских в дерзком мини соблазняет чувственностью

Певица показала стильный домашний лук
Настя Каменских во время каратина не сбавила обороты в работа, а с двойным усердием радует поклонников новинками, но в этот раз в сфере блогерства. Настя запустила собственный 21-дневный марафон, направленный на самоусовершенствование и приобритение новых знаний и навыков, а также регулярно делится свежими фото, показывая свои карантинные будни. Так, на свежем домашнем фотосете можно увидеть певицу в платье-мини, которое подчеркнуло ее стройные формы.
Звезда позирует в белом платье с абстрактным принтом и длинным рукавом. Настя сделала высокую прическу и собрала курчавые волосы в хвост. Она выбрала яркий макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой и блеском, придав им соблазнительный объем.
К слову, на карантине артистка не поправилась, ведь она вместе с подписчиками постоянно занимается спортом и регулярно проводит онлайн-тренировки, к которым примыкает даже Потап!
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
"Оставайтесь дома и будьте стильными. 1 или 2?" - поинтересовалась артистка у подписчиков, предложив навыбор два варианта соблазнительных фото.
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Ранее Настя Каменских со сковородой в руках "сыграла" всемирно известный хит. Певица соорудила музыкальное оборудование из кухонной утвари.