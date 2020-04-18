Фигура – огонь: Настя Каменских в дерзком мини соблазняет чувственностью

Настя Каменских во время каратина не сбавила обороты в работа, а с двойным усердием радует поклонников новинками, но в этот раз в сфере блогерства. Настя запустила собственный 21-дневный марафон, направленный на самоусовершенствование и приобритение новых знаний и навыков, а также регулярно делится свежими фото, показывая свои карантинные будни. Так, на свежем домашнем фотосете можно увидеть певицу в платье-мини, которое подчеркнуло ее стройные формы.

Звезда позирует в белом платье с абстрактным принтом и длинным рукавом. Настя сделала высокую прическу и собрала курчавые волосы в хвост. Она выбрала яркий макияж с акцентом на глаза, а губы накрасила нюдовой помадой и блеском, придав им соблазнительный объем.

К слову, на карантине артистка не поправилась, ведь она вместе с подписчиками постоянно занимается спортом и регулярно проводит онлайн-тренировки, к которым примыкает даже Потап!

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Оставайтесь дома и будьте стильными. 1 или 2?" - поинтересовалась артистка у подписчиков, предложив навыбор два варианта соблазнительных фото.

Богиня

Класс

Ты супер всегда

Красотка, что еще сказать

Бомба

Stay home and любуйся красивою Настею! Ви неймовірна

Насть, тебе это платье очень идет

Обворожительная Анастасия

Настенька, фигура огонь!

Кайфовая

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских со сковородой в руках "сыграла" всемирно известный хит. Певица соорудила музыкальное оборудование из кухонной утвари.