Не морю себя голодом: Настя Каменских поделилась секретами правильного питания

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя делится двумя любимыми завтраками

Настя Каменских решила провести эту неделю с максимальной пользой не только для себя, но и своих подписчиков. На период карантина Настя из именитой певицы “переквалифицировалась” в звездного коуча! Ранее через день Каменских в прямом эфире проводила онлайн-тренировки. С началом новой недели Настя каждый день предлагает поклонникам различные задания “Жизни в стиле NK”. Мотивационный курс от Насти рассчитан на 21 день! За это время певица делится секретами из разных сфер жизни - здоровье, любовь, мотивация, карьера, дружба, самореализация, отношения с близкими и др. Сегодня, 15 апреля — третий день в “стиле NK”. На этот раз Настя предлагает перейти на правильное питание.

В своем блоге Каменских отметила, что среда — это день зеленого цвета. То есть — день баланса и наполнения земной энергией жизни. Самое время подумать о питании! Не сложно догадаться, что в этот день лучше налегать на продукты зеленого цвета.

Каменских предлагает задание: “Распишите себе меню на ближайшую неделю, наполнив его полезными продуктами, в том числе и зелеными!”

В свою очередь Настя поделилась рецептами любимых завтраков. Это сразу два рецепта!

“Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время. Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера. Я никогда не морю себя голодом, но питаюсь правильно и сбалансировано”, — подчеркивает Настя.

Итак, ловим топ-2 любимых завтрака от Насти:

Первый завтрак — это всегда либо сваренная на воде овсянка без соли сахара. Это продукт, который всегда найдётся на кухне! Сверху натираю одно яблочко и еще посыпаю орешками: кешью, грецкий или миндаль. Сочетание этих трех продуктов вместе может быть таким волшебно вкусным! Попробуйте!

Либо натуральный несладкий йогурт и он тоже может быть с измельченным яблоком или зеленой грушей.

Второй завтрак у меня всегда омлет с рукколой и слабосоленым лососем либо с авокадо. К рукколе часто добавляю ещё листья салата и базилик (кстати, все это можно вырастить у себя дома на подоконнике). Омлет я делаю только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее! В завтраках у меня всегда ничего лишнего, зато очень вкусно!

“И не забывайте сегодня наполнятся энергией зеленого цвета!” — подытожила исполнительница.

Напомним, ранее Настя Каменских рассекретила особую гимнастику для гармонии и тонуса.