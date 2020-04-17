ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кухонный рок-н-ролл: Настя Каменских "сыграла" хит Nirvana на скороводе (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 14:28
Кухонный рок-н-ролл: Настя Каменских "сыграла" хит Nirvana на скороводе (видео)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица устроила забавный сейшн на кухне во время готовки

Настя Каменских на самоизоляции активно занимается своей фигурой и здоровьем - певица даже смогла немного похудеть! Все это с помощью регулярных домашних тренировок и правильного питания. Артистка рассказывает о своих достижениях в сети и мотивирует поклонников следовать ее примеру. Настя уже поделилась целой серией онлайн-тренировок, а также запустила свой мотивационный марафон “Жизнь в стиле NK”, в котором раскрывает секреты своего питания и ухода за собой.

Не забывает она и о музыке - на днях Каменских сама сняла и смонтировала мини-клип для любимого мужа Потапа под названием "Дома". И даже на кухне во время готовки иногда не может удержаться - звезда поделилась новым ярким видео, в котором "сыграла" известную мелодию с помощью...сковороды!

В ролике Настя в джинсах, коротком спортивном топе и кепке подходит к стоящей на плите сковороде и начинает "наигрывать" трек Rape Me группы Nirvana, приподнимая ее и ставя на место. После чего достает две деревянные лопатки и "исполняет" ими партию барабанщика.

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Это мой рок-н-ролльный ужин, детка", - прокомментировала Каменских видео на английском языке.

Менее чем за день ролик собрал более миллиона просмотров и сотни восхищенных комментариев - хотя некоторые фолловеры отметили, что не очень поняли его.

  • Круто
  • Так круто, супер как всегда
  • Такая классная
  • Музыкальная сковорода НАСТИ
  • Красотка на карантине
  • А умеет ли Настя готовить?)
  • Ваууу Настя, такая красивая
  • ооооо)):какая аппетитная фигурка стала
  • Надо Потапу картоху пожарить
  • Я одна не поняла??
  • Что небудь и сверху бантик
  • Нирвана. Класс, ты красотка

Кухонный рок-н-ролл: Настя Каменских &quot;сыграла&quot; хит Nirvana на скороводе (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских поделилась секретами выбора любимых кремов.

"Вы самая красивая": Настя Каменских поделилась секретами выбора любимых кремов Берем на заметку: Настя Каменских рассекретила весь свой рацион на день
Новости Украины Настя Каменскихпевец
Styler
On Top