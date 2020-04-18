Фігура – вогонь: Настя Каменських у відвертому міні спокушає чуттєвістю

Настя Каменських під час каратіна не зменшила обертів робота, а з подвійним запалом радує шанувальників новинками, але в цей раз в сфері блогерства. Настя запустила власний 21-денний марафон, спрямований на самовдосконалення і придбання нових знань і навичок, а також регулярно ділиться свіжими фото, показуючи свої карантинні будні. Так, на свіжому домашньому фотосеті можна побачити співачку у сукні-міні, яка підкреслила її стрункі форми.

Зірка позує в білому платті з абстрактним принтом і довгим рукавом. Настя зробила високу зачіску і зібрала кучеряве волосся у хвіст. Вона обрала яскравий макіяж з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою та блиском, надавши їм звабливий вигляд.

До речі, на карантины артистка не поправилася, адже вона разом з підписниками постійно займається спортом і регулярно проводить онлайн-тренування, до яких примикає навіть Потап!

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Залишайтеся вдома і будьте стильними. 1 або 2?" - поцікавилася артистка у підписників, запропонувавши на вибір два варіанти спокусливих фото.

Богиня

Клас

Ти супер завжди

Красуня, що ще сказати

Бомба

Stay home and милуйся красивою Настею! Ви неймовірна

Насть, тобі це плаття дуже личить

Чарівна Анастасія

Настуня, фігура вогонь!

Кайфова

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських зі сковородою у руках "зіграла" всесвітньо відомий хіт. Співачка зробила музичне обладнання з кухонного начиння.