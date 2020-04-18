Фігура – вогонь: Настя Каменських у відвертому міні спокушає чуттєвістю

Співачка показала стильний домашній лук
Настя Каменських під час каратіна не зменшила обертів робота, а з подвійним запалом радує шанувальників новинками, але в цей раз в сфері блогерства. Настя запустила власний 21-денний марафон, спрямований на самовдосконалення і придбання нових знань і навичок, а також регулярно ділиться свіжими фото, показуючи свої карантинні будні. Так, на свіжому домашньому фотосеті можна побачити співачку у сукні-міні, яка підкреслила її стрункі форми.
Зірка позує в білому платті з абстрактним принтом і довгим рукавом. Настя зробила високу зачіску і зібрала кучеряве волосся у хвіст. Вона обрала яскравий макіяж з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою та блиском, надавши їм звабливий вигляд.
До речі, на карантины артистка не поправилася, адже вона разом з підписниками постійно займається спортом і регулярно проводить онлайн-тренування, до яких примикає навіть Потап!
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
"Залишайтеся вдома і будьте стильними. 1 або 2?" - поцікавилася артистка у підписників, запропонувавши на вибір два варіанти спокусливих фото.
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Раніше Настя Каменських зі сковородою у руках "зіграла" всесвітньо відомий хіт. Співачка зробила музичне обладнання з кухонного начиння.