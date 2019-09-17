Фигура - бомба: Леся Никитюк покорила длиной спортивных ног в мини-платье

Леся была ведущей четвертого эфира Танцы со звездами 2019
Леся Никитюк продолжает делиться с многотысячной армией поклонников эмоциями с прошедшего уже четвертого эфира Танцы со звездами 2019 (прошел 15 сентября). Напомним, что проект покинула еще одна пара - Надежда Матвеева и Валерий Шохин. Эфир был полон приятными сюрпризами. Еще до сих пор в сети обсуждают пышную свадебную церемонию Кухар и Стоянова - в прямом эфире. Также “сенсацией” эфира стало горячее выступление Ризатдиновой и Прохорова. Пара исполнила страстную румбу под потоками воды. Также на шоу вернулась “звезда” прошлого сезона, а именно - “королева ламината” Леся Никитюк!
Лесе предложили выступить в роли ведущей балкона. Отметим, что от эфира в эфир на этой “должности” всегда другой человек. К примеру, ведущим балкона был Олег Винник, также Наталья Могилевская попробовала силы в роли ведущей.
Для выхода в прямой эфир Никитюк выбрала очень яркий и даже пикантный образы. На телеведущей было яркое мини-платье со складками. Мало того, что наряд подчеркивал глубокое декольте ведущей, но также и демонстрировал ее длинные стройные ноги. Сиреневое платье было дополнено широким поясом в блестках. Так что образ получился праздничным.
Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
“Факт N1 - ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому. Факт N2 - Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон - одне спасіння! Факт N3 - Кайфанула”, - поделилась эмоциями Никитюк.
Скриншот: instagram.com/tanci1plus1
Поклонники телеведущей также поспешили оставить комментарии под ее новым постом. Многие отметили, что пока что Леся - “лучшая ведущая балкона” нового сезона Танцев со звездами.
Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Результат голосования сюдей, четвертый эфир Танцы со звездами 2019
Напомним, ранее Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы на Танцах со звездами 2019.