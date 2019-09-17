Фигура - бомба: Леся Никитюк покорила длиной спортивных ног в мини-платье

Леся Никитюк продолжает делиться с многотысячной армией поклонников эмоциями с прошедшего уже четвертого эфира Танцы со звездами 2019 (прошел 15 сентября). Напомним, что проект покинула еще одна пара - Надежда Матвеева и Валерий Шохин. Эфир был полон приятными сюрпризами. Еще до сих пор в сети обсуждают пышную свадебную церемонию Кухар и Стоянова - в прямом эфире. Также “сенсацией” эфира стало горячее выступление Ризатдиновой и Прохорова. Пара исполнила страстную румбу под потоками воды. Также на шоу вернулась “звезда” прошлого сезона, а именно - “королева ламината” Леся Никитюк!

Лесе предложили выступить в роли ведущей балкона. Отметим, что от эфира в эфир на этой “должности” всегда другой человек. К примеру, ведущим балкона был Олег Винник, также Наталья Могилевская попробовала силы в роли ведущей.

Для выхода в прямой эфир Никитюк выбрала очень яркий и даже пикантный образы. На телеведущей было яркое мини-платье со складками. Мало того, что наряд подчеркивал глубокое декольте ведущей, но также и демонстрировал ее длинные стройные ноги. Сиреневое платье было дополнено широким поясом в блестках. Так что образ получился праздничным.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Факт N1 - ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому. Факт N2 - Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон - одне спасіння! Факт N3 - Кайфанула”, - поделилась эмоциями Никитюк.

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Поклонники телеведущей также поспешили оставить комментарии под ее новым постом. Многие отметили, что пока что Леся - “лучшая ведущая балкона” нового сезона Танцев со звездами.

“Леся, лучше тебя ведущей на балконе до сих пор не было! Это было потрясающе, спасибо тебе за это эфир. Ты его украсила. Как бы хотелось видеть тебя ещё раз ведущей на танцах”

“Ви зробили цей ефір яскравим та цікавим . Завжди чекала моменту, коли учасники піднімуться на балкон і ми знову зможемо почути ваші пісеньки. Леся Іванівна, ви багіня, у вас талант”

“Эфир был бомбезным, благодаря Вам. Спасибо Вам!!!!”

“Ну нарешті на той балкон пустили людину, яка вміє красиво говорити, викручуватися з непередбачених ситуацій і (о боги, в це було важко повірити після попередніх ефірів) читати з листочка”

“Леся, Вы лучшая ведущая балкона! Столько позитива! Взбодрили всех!! Супер!! А нельзя, чтобы Вы вели все эфиры?”

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Результат голосования сюдей, четвертый эфир Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы на Танцах со звездами 2019.