Фігура - бомба: Леся Нікітюк підкорила довжиною спортивних ніг в міні-сукні

Леся Нікітюк продовжує ділитися з багатотисячною армією шанувальників емоціями з минулого вже четвертого ефіру Танці з зірками 2019 (пройшов 15 вересня). Нагадаємо, що проект покинула ще одна пара - Надія Матвєєва і Валерій Шохін. Ефір був сповнений приємними сюрпризами. Ще досі у мережі обговорюють пишну весільну церемонію Кухар і Стоянова - в прямому ефірі. Також "сенсацією" ефіру став гарячий виступ Різатдінової і Прохорова. Пара виконала страсну румбу під потоками води. Також на шоу повернулася "зірка" минулого сезону, а саме - "королева ламінату" Леся Нікітюк!

Лесі запропонували виступити в ролі ведучої балкона. Зазначимо, що від ефіру в ефір на цій "посаді" завжди інша людина. Приміром, ведучими балкона був Олег Винник, також Наталя Могилевська спробувала сили в ролі ведучої.

Для виходу в прямий ефір Нікітюк вибрала дуже яскравий і навіть пікантний образи. На телеведучій була яскрава міні-сукня зі складками. Мало того, що вбрання підкреслював глибоке декольте ведучої, але також і демонстрував її довгі стрункі ноги. Бузкове плаття було доповнено широким поясом в блискітках. Так що образ вийшов святковим.

Стильна Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

“Факт N1 - ніколи не вела прямий ефір а тільки танцювала в ньому. Факт N2 - Ведучих як і учасників перед ефіром сушить! Лимон - одне спасіння! Факт N3 - Кайфанула", - поділилася емоціями Нікітюк.

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити коментарі під її новим постом. Багато відзначили, що поки що Леся - "краща ведуча балкона" нового сезону Танців з зірками.

“Леся, краще тебе веде на балконі досі не було! Це було приголомшливо, дякую тобі за це ефір. Ти його прикрасила. Як би хотілося бачити тебе ще раз ведучою на танцях"

“Ви зробили цей ефір яскравим та цікавим . Завжди чекала моменту, коли учасники піднімуться на балкон і ми знову зможемо почути ваші пісеньки. Леся Іванівна, ви багіня, у вас талант"

“Ефір був бомбезным, завдяки Вам. Дякую Вам!!!!"

"Ну нарешті на той балкон пустили людину, яка вміє красиво говорити, викручуватися з непередбачених ситуацій і (о боги, в це було важко повірити після попередніх ефірів) читати з листочка"

“Леся, Ви найкраща ведуча балкона! Стільки позитиву! Підбадьорили всіх!! Супер!! А можна, щоб Ви вели всі ефіри?"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Результат голосування сюдей, четвертий ефір Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Кухар поділилася враженнями від весілля на Танцях з зірками 2019.