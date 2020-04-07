Фантазия заканчивается: Джамала посетовала на трудности карантина с маленьким ребенком

Беременная во второй раз Джамала строго придерживается режима самоизоляции и остается дома вместе с мужем и сыном. При этом певица старается не скучать и развлекать своих поклонников - она регулярно устраивает онлайн-концерты и джем-сейшены с музыкантами, исполняя каверы на известные хиты и свои песни. Кроме того, она демонстрирует стильные луки даже на карантине, и много времени посвящает двухлетнему сыночку Эмиру. Однако на третьей неделе ее фантазия начала истощаться!

Джамала поделилась забавными фото с малышом и рассказала, чем они занимаются на карантине. На снимках одетая в нежно-розовый пуловер артистка лучезарно улыбается, а вот Эмир в голубой кофточке выглядит серьезным и недовольным.

Знаменитость призналась, что уже не знает, чем развлекать ребенка, и попросила помощи у поклонников.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Фантазія закінчується. Діліться, як проводите час з вашими малюками вдома?

Ми —

збираємо конструктор,

малюємо;

ліпимо з пластиліну,

вчимо букви, кольори і т.д.

⠀

І, звичайно, дивимося мультики. І тут питання! Які порекомендуєте мультики для дитини 2 років? Я вже не можу одне і те саме по колу. P.S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна", - поделилась своими проблемами Джамала.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики звезды принялись с удовольствием делиться своими советами и вариантами, что посмотреть и сделать с малышом дома.

И еще -строить халабуду

Ой какие глаза у малыша выразительные

У меня девочка, ей 3,6 года. Мы с самого начала ей включали советские мультики, ну и Лунтика. Смотрела с удовольствием

Старая добрая халабуда, не вигвам, а именно халабуда - всех нас спасёт

Бегаем по квартире ,играем в прятки

Є класний мультик україномовний про трактора Джона

Кінетичний пісок дуже класна штука, овочі на липучках. Вчора ліпили пиріжки з тіста, а синуля колобка ( щастя переповнюло дитину), танцюємо

Все перечисленное вами сделали и просто сходим с ума

Улица Сезам, Телепузики

З паперу клейте аплікації

вообще деток очень жаль... лучшее решение - загородный домик. Сейчас как никогда становится данное желание актуальным и осознанным

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала показала яркий "карантинный" образ в платье и стильной шляпке.