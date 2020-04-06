Королева: беременная Джамала в оригинальном наряде засветила стройные ножки

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица продемонстрировала неординарный подход к выбору лука

Джамала строго придерживается карантина, ведь певица ждет второго малыша, поэтому должна быть максимально осторожна, но это мешает ей заниматься любимым делом и радовать поклонников. Так, она устраиваивает онлайн джем-сейшены с музыкантами и исполняет для фанов любимые композиции. Попутно певица хвастается своими луками. Ведь Джамала всегда приветствовала экстравагантность и мастерски умела носить неординарные вещи. Так, она поделилась ярким фотосетом в необычном образе.

Артистка предстала перед поклонниками в оригинальном пестром платье-рубашке с разноцветными принтованными нашивками и синем кейпе с джинсовыми элементами, имитирующими куртку. На одном из фото она засветила стройные ножки в плотных черных колготах.

"Всім гарного початку нового тижня! Ми не знаємо, які випробування та новини принесе нам цей тиждень. Але те, що ми точно можемо робити, — це посміхатись перешкодам в обличчя і вірити в те, що ми дуже скоро повернемося до нашої улюбленої справи, близьких та до життя, за яким так сумуємо! Обіймаю вас міцно! Тримаймося разом!" - настроила поклонников на позитивній лад певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях под постом поклонники начали нахваливать необычный лук Джамалы и оставили для нее множество комплиментов.

Очень красивая

Классный прикид, Джамалочка

Краса

Яка ви гарна

Вау! Який незвичайний лук

Гарнюня

Невероятная!

Королева

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала показала яркий "карантинный" образ в платье и стильной шляпке.